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Сотрудник СБУ рекомендовал не устанавливать украинские приложения

, 14:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Сотрудник СБУ рекомендовал не устанавливать украинские приложения
глава СБУ Иван Баканов на фото Globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia

Украинские приложения не рекомендуется устанавливать на смартфон. С таким предупреждением выступил сотрудник украинских спецслужб. Он объяснил, в чем заключается риск.

Украинские приложения опасны. Их устанавливать не рекомендуется. Это предупреждение сотрудника Службы безопасности Украины.

«Лично я очень не рекомендую вам устанавливать украинские приложения и сливать туда личные данные, потому что вся пользовательская информация, которую они собирают, проходит через Наши серваки», — заявил представитель украинских спецслужб.

Он пояснил, что принцип работы по перехвату персональных данных украинские спецслужбы скопировали у американских коллег. Наибольшую опасность представляют приложения, разработанные по заказу правительства Украины.

Предупреждение появилось на телеграм-канале, который ведет автор, представляющийся сотрудником СБУ. Ранее он рассказал о том, как украинским спецслужбам было поручено начать информационную войну против Польши. Кроме того, сбушник рассекретил указание спецслужбам рекламировать «диктаторский» закон Зеленского.

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