Украинские приложения не рекомендуется устанавливать на смартфон. С таким предупреждением выступил сотрудник украинских спецслужб. Он объяснил, в чем заключается риск.
Украинские приложения опасны. Их устанавливать не рекомендуется. Это предупреждение сотрудника Службы безопасности Украины.
«Лично я очень не рекомендую вам устанавливать украинские приложения и сливать туда личные данные, потому что вся пользовательская информация, которую они собирают, проходит через Наши серваки», — заявил представитель украинских спецслужб.
Он пояснил, что принцип работы по перехвату персональных данных украинские спецслужбы скопировали у американских коллег. Наибольшую опасность представляют приложения, разработанные по заказу правительства Украины.
Предупреждение появилось на телеграм-канале, который ведет автор, представляющийся сотрудником СБУ. Ранее он рассказал о том, как украинским спецслужбам было поручено начать информационную войну против Польши. Кроме того, сбушник рассекретил указание спецслужбам рекламировать «диктаторский» закон Зеленского.