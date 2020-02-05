СБУ обязали рекламировать диктаторский закон Зеленского

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5 февраля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм

Глава СБУ Иван Баканов на фото Globallookpress/ Ovsyannikova Yulia

Официальный Киев обязал пиарить реформу законодательства СМИ. Соответствующее распоряжение спущено руководству украинских спецслужб. Сам закон уже стал скандальным, его называют диктаторским.

Закон о СМИ стал одним из первых нововведений, которые инициировала команда Зеленского после прихода к власти. В публичную среду просочился текст законопроекта. Глянувшие на него эксперты ужаснулись. Закон носит диктаторский характер.

«Сам закон — это настоящая попытка ввести цензуру», — объясняют украинские политологи: «По сути проект вводит санкции против тех, кто критикует действующую власть. У оппозиционных СМИ могут и вовсе отобрать лицензию».

По украинским СМИ уже прокатилась волна критики скандальной реформы. Но это не отпугнуло официальный Киев. Теперь оттуда спущено распоряжение рекламировать нововведения.

«Пришла отмашка пиарить грядущую реформу законодательства в сфере СМИ», — заявил автор телеграм-канала «Крiт СБУ». Его ведет действующий сотрудник украинских спецслужб: «Будем рассказывать о том, как наши медиа заполонили иностранные агенты и кремлевская пропаганда и как всю эту нечисть надо выметать из страны поганой метлой - законодательной. Похоже, там наверху всерьез вознаменились продавить закон о дезинформации, а уж в самостоятельном виде или как поправки к закону о медиа - вопрос второстепенный».

Сотрудник СБУ утверждает, что ужесточения законодательства в сфере СМИ избежать уже не удастся.