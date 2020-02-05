Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

СБУ обязали рекламировать диктаторский закон Зеленского

, 18:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм

СБУ обязали рекламировать диктаторский закон Зеленского
Глава СБУ Иван Баканов на фото Globallookpress/ Ovsyannikova Yulia

Официальный Киев обязал пиарить реформу законодательства СМИ. Соответствующее распоряжение спущено руководству украинских спецслужб. Сам закон уже стал скандальным, его называют диктаторским.

Закон о СМИ стал одним из первых нововведений, которые инициировала команда Зеленского после прихода к власти. В публичную среду просочился текст законопроекта. Глянувшие на него эксперты ужаснулись. Закон носит диктаторский характер.

«Сам закон — это настоящая попытка ввести цензуру», — объясняют украинские политологи: «По сути проект вводит санкции против тех, кто критикует действующую власть. У оппозиционных СМИ могут и вовсе отобрать лицензию».

По украинским СМИ уже прокатилась волна критики скандальной реформы. Но это не отпугнуло официальный Киев. Теперь оттуда спущено распоряжение рекламировать нововведения.

«Пришла отмашка пиарить грядущую реформу законодательства в сфере СМИ», — заявил автор телеграм-канала «Крiт СБУ». Его ведет действующий сотрудник украинских спецслужб: «Будем рассказывать о том, как наши медиа заполонили иностранные агенты и кремлевская пропаганда и как всю эту нечисть надо выметать из страны поганой метлой - законодательной. Похоже, там наверху всерьез вознаменились продавить закон о дезинформации, а уж в самостоятельном виде или как поправки к закону о медиа - вопрос второстепенный».

Сотрудник СБУ утверждает, что ужесточения законодательства в сфере СМИ избежать уже не удастся.

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…