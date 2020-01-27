Украинские спецслужбы начали войну против Варшавы

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27 января 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Иван Баканов на фото Globallookpress/ Ovsyannikova Yulia

Сотрудник СБУ рассекретил информацию о противоборстве своего ведомства с властями Польши. Он рассказал о пропагандистской акции, направленной против инсинуаций официальной Варшавы.

Заявления стали комментарием к рассекреченному приказу главы СБУ Ивана Баканова. Там говорится о мерах, направленных на переписывание истории.

«Такой приказ реально был (и есть), однако это не самостоятельная пропагандистская акция, а ответная мера на польскую информационную кампанию», — заявил инсайдер украинских спецслужб: «И направлена она не на переписывание истории и зомбирование украинского населения, а, наоборот, на нейтрализацию польской пропаганды и защиту украинских интересов».

Сотрудник украинских спецслужб заявил, что киевской разведке стало известно о масштабной информационной кампании Варшавы. Она направлена на переоценку исторических событий. Целью является «насаждение выгодных польской стороне трактовок населению» других стран, в число которых входит Украина.

«Согласно полученным разведданным, в кампании задействованы большинство польских учреждений, организаций и СМИ, функционирующих на территории Украины, таких как, например, Центр польского права (при КНУ им. Шевченка) или Польский Институт в Киеве», — сообщил сотрудник СБУ: «Отдельное место в ней занимают информационно-просветительская деятельность посольств, а также выпуск и распространение пропагандистской литературы и проведение культурных и образовательных мероприятий в странах – партнерах».

Целевой аудиторией названа молодежь, которая обучается в польских университетах, а также ездит в Польшу на заработки.

Что-то подобное уже проводилось в Чехии и Литве. Инсайдер украинских спецслужб отметил высокую эффективность этих акций.

«Мы же в свою очередь разработали ответный комплекс мер по информационному противоборству, призванный купировать распространение исторической лжи среди украинского населения», — заявил сотрудник спецслужб: «И хотя на первый взгляд эти меры могут показаться драконовскими, в действительности в них нет ничего страшного и тем более сенсационного. Информационные войны в принципе так и выглядят, и в отличие от обычных в них нет никаких конвенций и перемирий».

К слову, польская информационная кампания стала скандальной. В рамках нее прозвучал уже целый ряд очень неоднозначных заявлений. Варшава даже обрушилась с обвинениями в адрес России. Там утверждали, что русские могли бы воевать и лучше.

Ну, и можно добавить, что сам инсайдер мог заняться оправдыванием своего ведомства. Рассекреченный документ носит достаточно скандальный характер. С 2021 года в СБУ начинается реформа. Ее курирует ЦРУ. Сейчас в Польше действительно проходит информационная кампания, которая дискредитирует роль Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне. Не исключено, что Вашингтон решил начать массовую информационную атаку в том числе и на Украине.