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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Рассекречен приказ СБУ о переписывании истории

, 17:53 [ «Аргументы Недели», , ]

Рассекречен приказ СБУ о переписывании истории
фото globallookpress.com/ Hennadii Minchenko

В интернете появился приказ за подписью главы СБУ Ивана Баканова. В документе говорится о переписывании истории.

Сам приказ уже стал достаточно скандальным. Он носит заголовок «О защите национальных интересов на фоне возникающих информационных угроз». Документ Иваном Бакановым уже подписан и спущен в подразделения украинской контрразведки для исполнения.

Судя по тексту, Баканов подписал приказ о «переписывании истории». Ее заказчиком стали новые украинские власти.

Новую историю будут распространять посредством официальных СМИ, а также блогеров. Критикующих новую украинскую трактовку будут блокировать. Особо активных могут и вовсе обвинить в госизмене. Зарубежные СМИ на Украине будут блокироваться с целью навязывания выгодной Киеву истории.

Начало кампании назначено на конец февраля. Она будет работать в течение всего 2020 года.

Приказ может показаться фейком. Однако инсайдеры украинских спецслужб подтвердили наличие документа.

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