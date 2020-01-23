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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

СБУ вербует перевозчиков посылок для диверсий

, 16:20 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Генпрокуратура ДНР

СБУ вербует перевозчиков посылок для диверсий
фото: pixabay.com

Перевозчик товаров оказался шпионом. На Донбассе приговорили завербованного украинскими спецслужбами жителя Донецка к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР.

Официально мужчина занимался доставкой посылок. Жители Донбасса пользуются услугами «Укрпошты». Прямая доставка из-за войны затруднена. Поэтому перевозкой посылок в Донецк и Луганск занимаются перевозчики. Эти услуги стали одним из видов коммерческой деятельности.

Фамилия осужеднного не сообщается. Пресс-служба донецкой генпрокуратуры называет его гражданином «П». Уточняется, что житель Донецка занимался перевозками посылок, и ездил через контрольно-пропускной пункт «Марьинка-Украина».

«Следствием было установлено, что гражданин «П» в ноябре 2016 г. был завербован сотрудником СБУ» — пояснила пресс-служба Генеральной прокуратуры Донецка: «По заданию иностранной разведки обвиняемый осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР в период с ноября 2016 г. по октябрь 2018 г., выполняя задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР».

По некоторым данным, осужденный попался на транспортировке взрывчатки. Она предназначалась для осуществления диверсий. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

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