Киев скрыл пленных от обмена?

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21 января 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: телеграм-канал "Крiт СБУ"

один из обменянных в декабре на скриншоте youtube-видео

Сотрудник СБУ заявил, что в киевских тюрьмах остались пленные с Донбасса. Признание опубликовано в его телеграм-канале.

Заявление появилось на телеграм-канале «Крiт СБУ». Его автор представляется сотрудником украинских спецслужб.

«А уж сколько их у нас по подвалам сидит без вести пропавших — и не счесть»,— прокомментировал автор "телеграм-канала сбушника" одну из публикаций украинских СМИ, в которой говорилось об осужденных ополченцах.

Заявление появилось 21 января. В последних числах декабря состоялся обмен удерживаемыми -лицами. Формулой обмена тогда была «все установленные на всех установленных».

Признание сотрудника СБУ говорит о том, что украинские спецслужбы утаивают часть ополченцев, чтобы не включать их в списки обмена.

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