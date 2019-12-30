Участники обмена пленными с Киевом рассказали о пытках СБУ

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30 декабря 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

фото: соцсети

Участники обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подвергали их пыткам.

Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника и Евгения Дружинина подозревали в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Однако за 5 лет власти Украины так и не смогли доказать их вину.

Как рассказали экс-подозреваемые, вернувшись на Родину, за это время им пришлось пройти пытки, при помощи которых следователи СБУ совместно с бойцами батальона "Азов" пытались выбить из подследственных признательные показания.

"Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. "Буцали", короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур", - цитирует Вячеслава Бирюкова Радио Sputnik.

По его словам, пытки проходили в подвале здания СБУ в Мариуполе. Была и другая нелегальная тюрьма - в аэропорту Мариуполя. Там побывал Александр Стельникович, отметив, что истязатели цинично называли эту пыточную "библиотекой".

Людей привозили в подвал СБУ или в аэропорт по ночам. Экзекуции длились десять дней: "Людей там много замордовали" - поведал Стельникович. Отметим, теперь пленные сумели добиться заведения на Украине уголовного дела по факту пыток.