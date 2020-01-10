Свобода по обмену: бывшие узники украинского режима адаптируются в Донецке и Луганске

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10 января 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели», Оксана ШКОДА ]

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29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и ЛДНР. По факту, это был обмен украинских граждан на украинских, поскольку из 123-х человек, вернувшихся их застенков СБУ, чуть более десятка являются гражданами России. Начиная с 2014 года официальный Киев тщательно пополнял свои «обменные закрома» людьми, которые впоследствии долгие годы томились в заключении. Сфабрикованные против них уголовные дела настолько абсурдны, что не выдерживают никакой критики, при этом некоторые арестанты получили длительные сроки лишения свободы, а некоторые безальтернативно содержались в СИЗО без приговоров и единого шанса выйти на свободу.

Встреча в «нормандском формате», состоявшаяся в Париже 9 декабря, смогла переломить представителей «древней нации», после чего президент Владимир Зеленский был вынужден организовать обмен. Из-под палки, но, все же, долгожданный процесс состоялся, и сейчас обменянные у Украины заложники находятся в лечебных учреждениях Донецка и Луганска, где проходят легализационную проверку спецслужб ЛДНР, медицинские обследования и адаптируются к нормальной жизни.

Несмотря на то, что они пребывают под охраной и доступ к ним ограничен, по всем юридическим канонам эти политузники и военнопленные - свободные люди. Стоит подчеркнуть, что более 80% из них ранее не имели отношения к Донбассу, а некоторые и вовсе оказались в ЛДНР впервые.

Как, например, Екатерина Фотева, обменянная в Донецк. В тюремных застенках тогда еще 36-летняя одесситка оказалась 22 апреля 2015 года: ее вместе с Александром Шевцовым, Игорем Удовенко и Евгением Подмазко обвинили в организации более 15-ти терактов в Одессе, прогремевших в период 2014-2015 годов. Взрывчатку, по версии следствия, «диверсантам» поставляли из России и ЛДНР, оттуда же (опять-таки, по версии следствия) координировали все их действия. Более 4,5 лет Екатерина с товарищами безальтернативно находились в СИЗО г. Одессы. Слушания по их делу начались лишь в августе 2018 года: доказательств совершения ими преступлений не нашли, впрочем, это не помешало украинской Фемиде автоматически продлевать им содержание под стражей. И так вплоть до обмена.

Екатерина Фотева

«За все эти годы поменялось несколько коллегий суда и несколько прокуроров. При этом наше дело по сути не рассматривалось и до сих пор находится на стадии чтения обвинительного акта! Нам просто каждые два месяца продлевали меру пресечения: арест. То суд заминируют, то судья заболеет... Заседания бесконечно переносились. Судьи понимали, что в случае рассмотрения дела по сути оно просто развалится. На данный момент дело не рассмотрено, приговор не вынесен, и это при том, что прошло без малого 5 лет! Все это время судьи и прокуроры склоняли меня к признанию вины. Но так и не вынудили признать ее даже ради обмена: я не признала», - рассказала «АН» Екатерина Фотева.

В Одессе у Екатерины осталась мама, а ее отец умер два года назад. «Увы, но возврата в родной город для меня нет, я собираюсь остаться в ДНР и быть максимально полезной для Республики», - говорит бывшая пленница.

Гражданку России Ларису Чубарову, проживавшую в течение 30 лет в Харькове, сотрудники СБУ арестовали 7 апреля 2015 года по подозрению в организации теракта в Харькове. Но этого им оказалось недостаточно, поэтому вскоре женщину обвинили в причастности к допросам и жестоким пыткам не только военнослужащих ВСУ, но и мирных жителей ДНР, у которых Чубарова (по версии следствия) отбирала квартиры и автомобили. Разумеется, нашлись и «свидетели» ее «злодеяний», подтвердившие, что она лично расстреливала украинских пленных. Они это якобы видели собственными глазами, но где именно находились в момент так называемой расправы, история умалчивает. Тем не менее, в июне 2017 года суд вынес Ларисе приговор: 11 лет лишения свободы. На момент обмена дело «террористки» Чубаровой находилось в стадии апелляции.

Лариса Чубарова

Сейчас Лариса - свободный человек, во что не верила до последнего. Ведь ее, как и многих сотоварищей по несчастью, официальный Киев ранее безапелляционно вычеркивал из обменных списков. В планах Ларисы Чубаровой - адаптация и возвращение в Россию: «Пока съезжу к друзьям в Ростов, Москву, а потом определюсь с дальнейшей жизнью», - говорит бывшая узница.

Жителю Мариуполя Александру Стельниковичу, активисту Антимайдана (а позже - члену «группы Мангуста») было 22 года, когда в его дом ворвались украинские каратели. Парня похитили, после чего в ходе зверских пыток пытались выбить признания в терроризме, а именно: совершении терактов с массовой гибелью украинских военнослужащих, диверсионно-разведывательной деятельности и подрыве колонны украинских военных. Это было летом 2014 года. Сейчас ему 27 лет, из которых 5 лет и 4 месяца он провел в камере СИЗО г. Мариуполя. Александру грозило пожизненное заключение. У него сломана спина, и сейчас донецкие медики оформляют парню инвалидность.

Александр Стельников

«Украинская сторона меня постоянно вычеркивала из обменных списков, и, признаться, на этот декабрьский обмен я тоже не рассчитывал. Ведь Мариупольское СБУ - это самая настоящая бандитская группировка! В городе полное беззаконие, беспредел и хаос… До сих пор не верю, что я на свободе, я ведь был «пожизненником»… В ближайших планах - подлечиться, а потом уже буду думать о своем предназначении в ДНР», - рассказал нам Александр Стельников.

47-летний военнопленный Руслан Гаджиев - российский доброволец из Адыгеи, находящийся на реабилитации в Луганске. В 2014 году он увидел в своем поселке беженцев из Донбасса и, услышав их страшные истории, принял решение взять в руки оружие и встать в ряды защитников ЛНР. Вот только страшная история была уготована судьбой и для него: 25 января 2015 года в бою у села Санжаровка водитель-механик танка батальона ЛНР «Август» Руслан Гаджиев попал со своими сослуживцами в окружение украинских карателей.

«Тогда от вражеских снарядов сгорели четыре танка ЛНР. Нашу машину подбили, командир погиб сразу же, а меня с наводчиком каратели поставили «к стенке», на расстрел. «Прошмонав» наши вещи, они обнаружили у меня российский документ, который, собственно, и спас мне жизнь: моего товарища расстреляли, а меня взяли в плен… С тех пор пытки и избиения стали обыденностью», - рассказывает Руслан.

4 месяца в камере-одиночке СИЗО СБУ г. Киева, полгода в Лукьяновском СИЗО украинской столицы и 4 года в СИЗО Артемовска (временно оккупированная часть бывшей Донецкой области) Судебный приговор - 15 лет лишения свободы. Традиционно ранее состоявшиеся обмены пленными прошли мимо Руслана Гаджиева: украинская сторона отказывалась его отдавать. Но в этот раз представители ЛНР твердо заявили в ходе заседания Контактной группы в Минске: обмена со стороны Республики без Гаджиева не будет. И Киев сдался.

Руслан Гаджиев

«Перед обменом в декабре 2017 года меня заказали из камеры на выход с вещами, после чего других «заказанных» вывезли, а меня оставили. В сентябре прошлого года меня сняли с обмена в последний момент… Признаться, я и на это-то не особо надеялся, но, слава Богу, теперь на свободе!», - делится впечатлениями россиянин, предвкушая скорую встречу со своими родственниками на территории РФ. Правда, в тюрьме Руслану исполнилось 45 лет, вследствие чего его паспорт стал недействителен. Но, надеемся, что эта проблема будет решена в кратчайшие сроки.

В канун Нового года ступил на землю Донбасса и заложник украинского режима Эдуард Коваленко: он находился под арестом с мая 2017 года, когда суд в Херсонской области приговорил его к 5 годам лишения свободы за «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований». Иными словами, Коваленко угодил в тюрьму за проведение в г. Геническ митинга против мобилизации на братоубийственную войну.

Эдуард Коваленко

«После ареста мне устроили «турне» по украинским тюрьмам, не без физического и психологического воздействия. Воронки, автозаки, обыски, транзиты, «столыпины»… Это продолжалось больше года, в жару и холод, в невыносимых условиях. Еще бы! По указу Петра Порошенко под меня создали уголовную статью, за что проголосовала Верховная Рада Украины! И я единственный по ней отбывал наказание. У них все просто получилось: была статья 114 УК Украины (шпионаж), в нее добавили прим.1 «противодействие законной деятельности ВСУ и военных формирований в особый период». И все это из-за проведенного мною митинга против войны на Донбассе!», - рассказал «АН» Эдуард Коваленко.

Подчеркнем, что в 2003 году Коваленко вошел в состав националистической праворадикальной партии «УНА-УНСО», и в скором времени расколол ее на несколько частей, после чего упомянутая политсила фактически прекратила свое существование. С 2016 года он является учредителем и лидером украинской партии «Спас», выступающей за единство Украины, России и Белоруссии. Бывший политузник мечтает вернуться в «незалежную» для наведения порядка и даже участия в выборах, пока не осознавая, что для обменников (даже если Украина их юридически очистила) возврата в страну нет.

Ведь обмен - это, по сути, билет в один конец. И так будет продолжаться до тех пор, пока на Украине будет неофашистская диктатура. И без разницы, кто возглавляет этот победивший маразм - Порошенко или Зеленский: они оба управляемы извне, а, значит, все происходящее на территории Украины - не что иное, как внешняя режиссура, распределяющая роли в трагикомической политической пьесе. Очевидно, что оправившись от новогоднего похмелья, украинские спецслужбы начнут по новому «коллекционировать» заложников для последующего политического шантажа и торговли человеческими судьбами.







