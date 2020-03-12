Сотрудник СБУ проговорился про подробности реформы СБУ

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12 марта 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Крiт СБУ

фото: pixabay.com

Киев может остаться без гостайны. Подробности рассекретил сотрудник СБУ, который ведет собственный телеграм-канал.

Стали известны подробности скандальной на Украине реформы СБУ. Ранее сообщалась только общая информация. Официальный Киев, по самой сути, заявлял лишь, что планируется сократить штат ведомства вполовину.

«Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы поснимать погоны с беретов, переведя их на гражданку, и вместо специализированных подразделений создать ботофермы», — сообщил автор телеграм-канала «Крiт СБУ»: «О последствиях для информационной безопасности в этом случае, по-видимому, мало кто думает».

Автор «Крiт СБУ» называет себя сотрудником украинских спецслужб и периодически рассказывает о том, что происходит в его ведомстве. В этот раз он пояснил, что результатом обсуждений может стать развал информационного подразделения. После этого к секретной на Украине информации получат доступ люди, которые не проходили спецпроверку. И значит у Киева появятся риски утечки информации, представляющей гостайну.