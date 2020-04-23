Коронавирус выбил СБУ из строя

Украинские спецслужбы подкашивает коронавирус. Инсайдерскую информацию сообщил автор телеграм-канала «Крiт СБУ», который представляется сотрудником украинских спецслужб.
Ситуация в СБУ стала критической еще в начале апреля. Медики начали массово отправлять сотрудников украинских спецслужб домой.
«Значительная часть личного состава отправилась на больничный с диагнозами ОРВИ, кто-то, разумеется, в панике симулирует, большинство же действительно находятся в очень плохом самочувствии», — пояснил автор телеграм-канала «Крiт СБУ»: «Лично мне известны два случая смерти пожилых сотрудников от пневмонии».
Сотрудник СБУ пояснил, что ситуацию усугубляют проблемы в медицинском подразделении украинских спецслужб. Оттуда разбежались профессиональные врачи. Ранее уже сообщалось о панике среди бойцов СБУ.