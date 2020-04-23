Коронавирус выбил СБУ из строя

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23 апреля 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: «Крiт СБУ»

глава СБУ Иван Баканов на фото Globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia

Украинские спецслужбы подкашивает коронавирус. Инсайдерскую информацию сообщил автор телеграм-канала «Крiт СБУ», который представляется сотрудником украинских спецслужб.

Ситуация в СБУ стала критической еще в начале апреля. Медики начали массово отправлять сотрудников украинских спецслужб домой.

«Значительная часть личного состава отправилась на больничный с диагнозами ОРВИ, кто-то, разумеется, в панике симулирует, большинство же действительно находятся в очень плохом самочувствии», — пояснил автор телеграм-канала «Крiт СБУ»: «Лично мне известны два случая смерти пожилых сотрудников от пневмонии».

Сотрудник СБУ пояснил, что ситуацию усугубляют проблемы в медицинском подразделении украинских спецслужб. Оттуда разбежались профессиональные врачи. Ранее уже сообщалось о панике среди бойцов СБУ.