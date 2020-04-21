Сгоревший Чернобыль сняли на видео с дрона

Уничтоженные села и сгоревший лес. Таким теперь стала чернобыльская зона после недавних пожаров. В соцсетях появилось видео, снятое с беспилотного летательного аппарата в зоне отчуждения.
Беспилотник кружил в районе реки Уж. Как сообщает автор видео, в кадр попали несколько деревень. Из-за пожаров было полностью уничтожено село Магдин, наполовину сгорело село Личманы.
«Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальный», — такими словами прокомментировал съемку автор видео.
Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Спасатели тушили его десять дней.