Сгоревший Чернобыль сняли на видео с дрона

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21 апреля 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook

кадр видео, снятого в сгоревшем Чернобыле

Уничтоженные села и сгоревший лес. Таким теперь стала чернобыльская зона после недавних пожаров. В соцсетях появилось видео, снятое с беспилотного летательного аппарата в зоне отчуждения.

Беспилотник кружил в районе реки Уж. Как сообщает автор видео, в кадр попали несколько деревень. Из-за пожаров было полностью уничтожено село Магдин, наполовину сгорело село Личманы.

«Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальный», — такими словами прокомментировал съемку автор видео.

Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Спасатели тушили его десять дней.