Киевлян просят не открывать окна из-за гари от пожаров в Чернобыльской зоне

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17 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Русская Весна

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Киевлян просят по возможности не проветривать помещения и отказаться от прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации: «В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения — специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. В столице наблюдается задымленность. Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер», — указано в сообщении.