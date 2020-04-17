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Киевлян просят не открывать окна из-за гари от пожаров в Чернобыльской зоне

, 09:56 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Русская Весна

Киевлян просят не открывать окна из-за гари от пожаров в Чернобыльской зоне
Pixabay

Киевлян просят по возможности не проветривать помещения и отказаться от прогулок по улицам из-за задымленности, которую ветер принес с территории зоны отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации: «В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения — специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу. В столице наблюдается задымленность. Причиной этого является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер», — указано в сообщении.

Возгорание началось 4 апреля на площади 20 гектаров, к 7 апреля она достигла 35 гектаров. 14 апреля стало известно, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован, однако отдельные очаги возгорания ещё есть. Согласно последней информации, на тушение тления на территории четырех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потребуется несколько дней.
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