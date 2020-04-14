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Ликвидирован пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ликвидирован пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, facebook.com/ MNSKOB
Днем во вторник, 14 апреля, стало известно, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован. Возгорание началось 4 апреля на площади 20 гектаров, к 7 апреля она достигла 35 гектаров. 
 
Согласно последней информации, на тушение тления на территории четырех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потребуется несколько дней.
 
Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что отдельными очагами горят травяной настил и лесная подстилка.
 
Сообщалось также, что полиция задержала двух возможных виновников пожара. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ЕТ

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