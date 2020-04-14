Ликвидирован пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Днем во вторник, 14 апреля, стало известно, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован. Возгорание началось 4 апреля на площади 20 гектаров, к 7 апреля она достигла 35 гектаров.

Согласно последней информации, на тушение тления на территории четырех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потребуется несколько дней.

Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что отдельными очагами горят травяной настил и лесная подстилка.