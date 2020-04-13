Как пожары в Чернобыле отразились на радиационном фоне в Брянске

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13 апреля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

В ГУ МЧС по Брянской области рассказали, как пожары в Чернобыльской зоне отчуждения сказались на радиационном фоне в регионе. Лес загорелся 4 апреля, граница пожара находится в 190 километрах от Брянской области.

В экстренных службах отметили, что в России нет изменений радиационного фона, дым от чернобыльских пожаров распространяется в другую сторону.

«По фону изменений нет. Идет снижение активности горения, интенсивность распространения дымного шлейфа по сравнению с предыдущими сутками снизилась, дым распространяется не в сторону Брянской области. По установленным на границе видеокамерам дымка отсутствует», - сообщили в МЧС.