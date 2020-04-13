Пожар в Чернобыле вплотную подобрался к хранилищам с радиационными отходами

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13 апреля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

На Украине сообщили, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрался к месту захоронения высокотоксичных радиационных отходов. В настоящее время огонь движется по направлению к Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что пожар находится в четырех километрах от Чернобыльской АЭС. Также горит трава на правом берегу реки Припяти между рекой и дамбой водохранилища-охладителя.

«Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС», - рассказал о происходящем член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.