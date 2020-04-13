Украина нашла виноватых в пожарах в Чернобыльской зоне

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

facebook.com/ MNSKOB пожар в Чернобыле

Член общественного совета при госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко считает, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС могли произойти из-за сталкеров.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сильно ухудшилась ситуация с пожаром, с ним ведут борьбу уже полторы недели. Тем, кто его пытается потушить, угрожает не только пламя, но и радиоактивные вещества, которые скопились на поверхности земли.

Эти поджоги возникли на территории, закрытой на карантин, но есть те, кто проникает туда нелегально, отметил Ярослав Емельяненко. По его словам, в социальных сетях можно видеть публикации, в которых сталкеры показывают, как они занимаются поджогом. Он считает виноватыми также тех, кто это допустил. Емельяненко рассказал, что "когда горит что-то в Чернобыльской зоне, оно извлекает ту радиацию из сока растения, и она идет высоким столбом в атмосферу. Затем это радиоактивное облако летит туда, куда дует ветер".

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточняют, что сейчас горят травяной настил и лесная подстилка, огонь распространяется в трех лесничествах - Корогодском, Котовском и Денисовецком. Чернобыльская зона была к этому не готова. Некоторые очаги возгорания расположены в таких местах, где невозможно подвезти технику. По данным украинских СМИ, уже сброшено 240 тонн воды с помощью трех самолетов и трех вертолетов, задействованы 379 пожарных.