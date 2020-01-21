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21 января 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

чернобль,pixabay.com

Страшная и беспощадная катастрофа 80-х годов на территории Украины – взрыв реактора чернобыльской атомной электростанции.

Вследствие этого события произошло большое количество смертей уже в ближайшую неделю после аварии. Город Чернобыль стал опустошенной и дикой территорией, на которую люди не вернутся ближайшие 30 лет.

Что именно произошло в ту ужасную ночь?

В 1986 году 26 апреля был запланирован ночной эксперимент турбогенератора под номером 8. Анатолий Дятлов – заместитель главного инженера, на момент взрыва и перед ним, стоял за пультом управление мощности генераторов. Он руководил младшими по должностям специалистами, заставляя их снижать мощность 4 энергоблока. На любые их сопротивления и неподчинения – угрожал увольнением с работы, что было недопустимо в те года. Эксперимент на чаэс закончился взрывом 4 реактора, который произошел в 01.23.47 часов субботней ночи. Взрыв полностью уничтожил реактор. Здание, которое управляло процессом мощности, было частично разрушено из-за ударной волны. В ближайшие минуты на крышах начались пожары, а постройки извергали различные утечки газов, воды, электричества. Были повреждены электропровода и системы. Уже через 1-2 часа Припять засеяло черным снегом, которому очень удивлялись и, даже, радовались люди. Они не знали, что их ожидало впереди.

Данная катастрофа имеет далеко не самую простую и честную историю, которую мы привыкли слышать. Долгие годы после происшествия, значимые факты будут активно скрываться властями страны. Придет время, когда правда всплывет в один момент. Неизвестные факты, будут поражать, и ужасать нас от действий инженеров, экспериментаторов и правительства.

Статья, которую мы подготовили для вас – сможет помочь узнать четкие поминутные действия на ЧАЭС. Подобранная информация из проверенных источников, ответит на вопросы:

Какая максимальная мощность реактора чернобыльской АЭС?

Мощность чернобыльской АЭС до аварии?

Мощность чернобыльской АЭС на момент взрыва?

Один из главных факторов, который воспроизвел взрыв 26 апреля 1986 года?

Хроника чернобыльской катастрофы.

Виновники и герои аварии.

Что с Припятью на момент 2020 года?

Про такие мировые события и мировых героев обязан знать каждый. Ведь люди рисковали своей жизнью, умирали ради спасения нашего с вами будущего. Мы можем отблагодарить их памятью и знанием о происшествии.

Мощность ЧАЭС

В ту ночь на станции было 4 рабочих реактора. Всего учитывалась постройка еще 2 энергоблоков. Пятый был закончен на 80%, а под 6 реактор вырыт котлован. Они носили названия реакторы большой мощности канального типа. В обычном рабочем состоянии электронная мощность каждого блока составляла 1000 МВт, а тепловая 3200 МВт.

Общая мощность имела 12800 МВт теплового показателя и 4000 МВт – электрического.

Такой объект для СССР был очень важен. Он являлся серьезным атомным оружием и воспроизводил десятую долю электроэнергии УССР, а это 1/10% в цифровом показателе.

Как изменилась мощность к моменту катастрофы?

Испытание носило характер проверочного режима «выбега ротора турбогенератора». Ротор – это часть, которая вращается в двигателе. Эксперимент был нацелен на проверку выбега кинетической энергии, которая имела запасы во вращающемся роторе. Она обеспечивала питание насосов, и снабжение электроэнергией всю станцую. Но изначально, такой режим не внедрялся в работу атомной электростанции, и об этом знали все. Дятлов не побоялся совершить повторный эксперимент, зная, что в 1982 году он закончился менее опасным разрушением. А в 1983-1985 испытания заканчивались неудачами.

Задумка азартного инженера была в том, чтобы максимально понизить мощность ЧАЭС. Все должно было пройти на 700-1000 МВт тепловых (это 22-33% от общего заряда). За сутки до взрыва, от Дятлова вышло распоряжение понизить мощность до 50%, и выключить систему охлаждения реакторов. Если выключение охлаждения – было запланированной процедурой, то понижение мощности, ниже чем 700 МВт – КиевЭнерго категорически запретил выполнять.

При понижении мощности реактора, произошло действие под названием «ксеноновое отравление». Это состояние реактора при понижении мощности. Этап отравления прошел удачно, но Дятлов не смог остановить себя на 700 МВт. Был отдан приказ понизить ее до 500 МВт. После этого действия, неопытный инженер-оператор не смог удержать мощность реактора. Персонал ЧАЭС собирался вновь повысить ее и стабилизировать состояние реактора. Стабилизировав тепловые данные, показатели реактивности снижались с невероятной скоростью. Реактор стал бесконтрольным. Пришлось включать дополнительные насосы циркуляции. Из-за их включения парообразование в реакторах стало намного ниже, а расход питательной воды был мал, как для такой работы. Температура в реакторе повысилась до градусов кипения. Через несколько минут были выявлены 2 сильных толчка – это был взрыв.

Причины чернобыльской катастрофы

Самое ужасное после взрыва 26 апреля, стало только то, как власть скрывала событие в первые дни. Людей, которых стала покорять лучевая болезнь, не ставили в известность, что с ними происходит. Врачей, к которым привозили большое количество обгоревших людей, не осведомили, что они имеют дело с атомными реакциями. Пожарники, тушившие пожар на ЧАЭС, так же не знали, что по всей территории атомной станции раскидан графит. Они тушили масштабный пожар, но не атомный.

Вследствие проведенных расследований, было установлено несколько весомых причин. Считается, что из-за них атомный реактор вышел из-под контроля.

Нарушение регламента при проведении атомных экспериментов составом эксплуататоров 4 реактора. Катастрофа же произошла в последствие того, что персонал довел реактор до не регламентного состояния. Испытание проводилось «любой ценой», что грубо нарушает все правила. Из работы были выведены технологические защиты, которые могли бы остановить воспаленный реактор. А руководство станции до последнего держало масштаб катастрофы в тайне. Заранее неисправный реактор и нарушенная конструкция постройки. К такому мнению комиссия пришла в 1991 году. При расследовании INSAG-7, это консультативная группа по ядерной безопасности, выдвинуло свои факторы случившегося взрыва.

Реактор не обладал нормами безопасности и был опасен для эксплуатации.

В регламенте очень слабо прописаны пункты о безопасности.

Режим регулировки реактора не соответствовал международным, местным и национальным надзорам. Отсутствие культуры безопасности.

Информация передавалась в несрочном порядке. Операторы атомной станции не могли связаться друг с другом. А это значит, что персонал не обладал идеальными знаниями об особенностях ЧАЭС.

Большое количество ошибок и нарушений во время проведения последнего эксперимента.

Так же, эксперты выявили два технологических нарушения в постройке реактора.

1.Положительная связь между реактивностью и мощностью – не допускается в работе атомного реактора по правилам безопасности ядерной системы. А реакция возникла в период эксплуатации сооружения.

2.Сильный концевой эффект. Он допустим при эксплуатации ядерного реактора, но до определенной мерки. С 4 реактором концевой эффект превысил допустимые показатели.

Более того, многими источниками приведены факты, что в ту роковую смену остались далеко не самые опытные инженеры. Молодые ребята, проработавшие 2-4 месяца на станции, были допущены к серьезному и опасному испытанию. Разве это можно считать нормальным и обдуманным поступком руководства? – нет.

Самая популярная версия катастрофы на чернобыльской АЭС:

В период аварии был сильный перегрев ядерного топлива. Произошло разрушение элементов, которые выделяют тепло в нижней части активной зоны реактора. После, стали рушиться защитные оболочки и пар вышел в реактивное пространство, имея слишком большую дозу. Соответственно давление резко возросло и это привело к взрыву. Все было нарушено, а зоны реактора обезвожены.

Тут возникают вопросы:

Это все из-за возрастания реактивности внутри системы? Или, из-за нажатия кнопки А3-5, которая вызывает автоматическое аварийное включение? Было ли ее нажатие вообще?

Чернобыль хроника катастрофы

Узнав основные события и причины, которые привели европейские страны в ужас, перейдем к самым интересующим моментам. Хронология событий чернобыльской аварии, является очень интересной темой.

Многие следователи, эксперты и даже участники составили поминутное стечение обстоятельств и описание моментов того дня и ночи. Найти подобную информацию можно практически везде. Но далеко не все источники предоставят реальные и аргументированные факты. У нас вы сможете их пронаблюдать, изучив материал до конца.

Сейчас мы ознакомим вас с поминутными действиями. Их значимостью и видимостью на уровне космоса. Обговорим детали поведения инженеров и персонала станции. Расскажем о принятых решениях и сказанных фразах.

25 апреля 1986 года 1:00 руководство атомной электростанции останавливает основную работу 4 реактора. У них появляется возможность провести испытания «выбега ротора турбогенератора», его предложил генеральный проектировщик. С целью дополнить системы аварийного электроснабжения.

03:47 утра 25 апреля дается распоряжение: снизить мощность реактора до 50%, допустимое процентное соотношения проведения испытания – 22%-23%.

13.05 день 25 апреля персонал отключает 7 энергоблок от питания, переводя его на 8 турбогенератор.

14.00 день 25 апреля по программе – отключается система аварийного охлаждения. Дается запрос о том, чтобы снизить мощность еще больше. Ответ поступает не удовлетворительный. Киевэнерго запрещает понижать мощность ниже, чем 700 МВт. Из-за этого 4 реактор проработал несколько часов с включенной системой охлаждения, что недопустимо в ядерной промышленности.

00.28 ночь 26 апреля неопытному инженеру не удается зафиксировать и удержать мощность реактора. Ее тепловой показатель падет до 30 МВт, когда допустимая норма данного эксперимента 700 МВт!

01.00 ночь 26 апреля проектировщики, инженеры и специалисты ночной смены поднимают упавшую мощность до 200 МВт. Но опасность остается велика, поскольку мощность должна соответствовать 700-1000 МВт. Реактор начинает полностью выходить из автоматизированного контроля. Становится неуправляемым, и регулируется самостоятельно. Отталкиваясь от процессов, которые происходят внутри него: повышение/ понижение температур, кипение, концевой эффект, перегрев топлива, обезвоживание.

01.07 ночь 26 апреля принято решение подключить дополнительные насосы. Они бы регулировали циркуляцию охлаждения активных зон.

01.19 ночь 26 апреля Операторы увеличивают подачу питательной воды. Так же, проводится процедура вывода стержней ручного управления. Реактор теряет даже ручной контроль.

01.22 ночь 26 апреля показатели воды стабилизированы. Но руководство получает распечатку параметров 4 реактора. Судя по данным, будет очень опасно не заглушить 4 реактор. Дятлов действует решительно, несмотря на испуганных специалистов, дает команду продолжать работу и эксперимент дальше.

01.23.04 ночь 26 апреля закрываются последние клапаны 8 турбогенератора. Начинается режим выбега – это самая ответственная и сложная часть исследования.

01.23.38 ночь 26 апреля все понимают, что процесс достиг «точки не возврата» и дальше будут происходить очень печальные события. Начальник смены (не точный факт) дает срочное распоряжение нажать кнопку А3-5 – аварийное выключение реактора. Из-за большого количества пара, стержни, которые должны были опуститься – опускаются не до конца. Тепловая мощность значительно возрастает.

01.23.44 – 01.23.47 отчетливые и резкие взрывы. Появляется 200-метровый огненный столб радиоактивного топлива. Происходит выброс 140 тонн радиоактивного сырья. Реактор полностью разрушен. Начинаются пожары и первая смерть. Валерий Ходемчук – оператор насосной станции.

01.24 в пожарную часть поступает сигнал о пожаре, без уточнения, что произошел серьезный выброс атомных веществ. Так же, некоторые источники оговаривают: первыми заметили ярый взрыв работники железнодорожной станции, в последствие чего – умрут уже в течение суток. Каждый из пожарников, приехавших из Чернобыля и Припяти – получает огромную реактивную дозировку.

01.28 космические спутники обозначают яркий свет, который может возникнуть только при ядерном взрыве. Об этом сообщают начальнику городского отдела полиции Василию Кучеренко – он выезжает на место происшествия.

01.30 поступает звонок к директору АЭС Виктору Брюханову. Его оповестил о взрыве начальник химического цеха. В течение двух минут он дозванивается до остального руководства и собирает собрание.

02.00 пока начальство АЭС предпринимает меры. Кареты скорой помощи из 69 машин, активно съезжаются. У пожарников появляются первые острые признаки поражение лучевой болезнью. Так же, в это время о событии сообщают Михаилу Горбачеву, тот дает распоряжение собрать комиссию только утром.

02.01 у пожарников начинает слазить кожа рук, и краснеть лицо. Им оказывают помощь незащищенные врачи, приехавшие по вызову.

02.45 пожарные продолжают тушить пожары, а Брюханов, узнав неточный уровень радиации, звонит в московское правительство. Он просит начать эвакуацию населения, на что получает отказ, и фразу «Утром соберется комиссия – пусть она и решает».

04.00 пожарным удается ликвидировать пожар практически во всех точках атомной станции. Скорая помощь без остановок отвозит пострадавших в переполненную 6 больницу. Идут переговоры с Москвой, чтобы перенаправить обожженных пожарников в Московские больницы.

05.30-08.00 население начинает пробуждаться. Вести свой привычный образ жизни. Дети расходятся по школам, а родители едут на работы. Многих удивляет милиция с дозиметрами, задавая вопрос «что случилось?» - ответ поступает простой: «Проходят учения». Тем временем, в Припять съезжается комиссия и руководство из Москвы. Они уже понимают масштабы катастрофы.

09.00-12.00 в Москву отправляются первые пострадавшие, многие из которых умрут в ближайший месяц 1986 года. На людей постепенно приходит ощущение страха и недопонимание.

15.00-17.00 Установлено, что реактор разрушен, но его надо осматривать. Тем не менее, в город уже поступает огромная доза радиации, пока люди занимаются своими делами.

19.00 Население охватывает паника, ярко горящий 4 реактор – говорит сам за себя. В город съезжаются химические специалисты. А руководство принимает важные решения о ликвидации и дальнейших действиях, которые помогут уберечь страну.

21.00-23.00 принято решение эвакуировать население 27 апреля. Над реактором уже успели пролететь вертолеты и оценить дальнейшие действия. Главнокомандующие милиционеры, пожарники и врачи – умирают лежа в переполненных больницах.

Герои того дня

Каждый, кто знает про это событие – должен быть очень благодарен всем ликвидаторам, военным, врачам, пожарникам. Именно они спасли наше будущее более 30 лет назад. Мы не вправе забывать про их героические поступки.

Особенно хочется выделить людей, которые проявили храбрость и благородство. Молодые парни добровольцы, работающие на ЧАЭС, сами вызвались на опасную процедуру. Зная, что на 90% они могут умереть, не побоялись спуститься внутрь реактора, и открыть клапаны бассейна для поступления воды в реактор.

На момент 2020 года в Припяти проводятся экскурсии. Город планируется возвращать к жизни, но когда это случится – неизвестно.

Помните и чтите память погибших героев!