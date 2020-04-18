На Украине рассказали, заразились ли пожарные в Чернобыле радиацией

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18 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В специализированном госагентстве Украины сообщили о состоянии работающих на месте возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС спасателей. Отмечается, что там еще проводятся работы по ликвидации последствий пожара.

«По состоянию на 08.00 18 апреля проверено 658 человек. Превышений содержания 137Cs (цезий) в организме личного состава не обнаружено», - пояснили в ведомстве.

Сейчас спасатели продолжают ликвидировать тление травы. Кроме того, радиационный фон по Киеву и Киевской области остается в пределах нормы.

Напомним, что сотрудники экстренных служб в течение десяти дней пытались потушить возникший 4 апреля пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Во вторник огонь удалось победить. Однако в четверг появились три новых очага тления из-за сильного ветра.