Исаев: Работодатели требуют уходить в неоплачиваемые отпуска или оформлять самоизоляцию как законный отпуск

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25 апреля 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Зампредседателя ФНПР, депутат ГД Андрей Исаев. Фото: сайт Госдума РФ

Самоизоляция не должна привести ни к потере рабочих мест, ни к потере зарплаты. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что профсоюзы будут настаивать на абсолютном и безусловном исполнении решений президента по защите прав работников.

Исаев также заявил, что сегодня как никогда важна позиция, которую занимают профсоюзы России, потому что кризис выявил все те проблемы, о которых профсоюзы говорили много лет. Речь, в частности, идет о выплатах по листку нетрудоспособности, минимум которых увеличен до одного МРОТ в месяц.

«Сколько лет мы говорили о том, что размер больничных листов для молодых работников является недостаточным. Эта проблема сегодня решена», – отметил Исаев, добавив, что повышен и максимальный размер пособия по безработице.

Между тем, в адрес депутатов продолжают приходить жалобы работников, трудоустроенных легально.

«Даже из некоторых предприятий и организаций, где люди работают легально, к нам в Государственную Думу приходят многочисленные жалобы на то, что работодатели оказывают давление, требуют уйти в неоплачиваемые отпуска или оформить сегодняшнее пребывание в самоизоляции как законный отпуск, положенный каждому работнику. В данном случае, конечно же, главным инструментом, который может защитить права и интересы всех работников, являются профсоюзы», ­– сказал Исаев.

Он также отметил, что количество подобных обращений будет расти.