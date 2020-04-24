Минтруд предлагает пересмотреть порядок трудовых отношений во время эпидемии

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24 апреля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Производство. Фото: сайт Госдума РФ

Минтруд предложил наделить правительство полномочиями устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Сообщается, что готовится соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон о полномочиях правительства во время введения ЧС.

Несмотря на то, что законопроект даже не опубликован, профсоюзные организации уже подвергли его резкой критике.

Профсоюзы считают, что новый закон может отменить существующие законодательные нормы регулирования трудовой сферы.

Против введения изменений в трудовой кодекс выступил и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Ранее Минтруд предлагал организовать на предприятиях курсы по борьбе с вирусами.