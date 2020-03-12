Минтруд предлагает организовать на предприятиях курсы по борьбе с вирусами

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12 марта 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило письмо на имя депутата Госдумы Ивана Сухарева, в котором говорится создании в регионах курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях.

В письме говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия региональным органам труда следует организовать «антивирусные курсы» в государственных организациях. Кроме того, Минтруд предлагает проводить аналогичные курсы частным предприятиям.

Данные действия помогут объяснить общественности, как передается то или иное инфекционное заболевание и как правильно себя защитить от него, пишет RT.

Ранее медики перечислили продукты, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить от вирусов.