Минтруд предлагает организовать на предприятиях курсы по борьбе с вирусами

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направило письмо на имя депутата Госдумы Ивана Сухарева, в котором говорится создании в регионах курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на предприятиях.
В письме говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия региональным органам труда следует организовать «антивирусные курсы» в государственных организациях. Кроме того, Минтруд предлагает проводить аналогичные курсы частным предприятиям.
Данные действия помогут объяснить общественности, как передается то или иное инфекционное заболевание и как правильно себя защитить от него, пишет RT.
Ранее медики перечислили продукты, которые помогут поддержать работу иммунной системы и защитить от вирусов.