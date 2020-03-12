Врачи назвали продукты для защиты организма от вирусов

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12 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Vanguardia

Фото: pixabay.com

Испанские медики перечислили продукты, которые помогут поддержать работу иммунной системы. Отмечается, что данные рекомендации особенно актуальны в период резкой смены температур.

Во главе списка врачи ставят чеснок. Продукт является природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством. Кроме того, эксперты советуют добавить в рацион богатый витамином Е миндаль и защищающую дыхательные пути чернику, сладкий картофель с бета-каротином и брокколи, в которой содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка.

При простуде, врачи предлагают, использовать «старый добрый» бульон из курицы или индейки. Они избавят от образования слизи в организме. А в укреплении иммунитета помогут имбирь и куркума, зеленый чай и кефир.

Специалисты назвали полезными также грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви и шпинат.

Ранее исследователи назвали группы пациентов, для которых опасен коронавирус.