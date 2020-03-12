Ученые сделали новые открытия по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ondrej Hajek, globallookpress.com

Ученые проанализировали истории болезни 191 пациента из двух больниц в Ухани, где в Китае началась вспышка коронавируса, и сообщили новую информацию. Оказывается, коронавирус может стать смертельной угрозой пациентам, которые страдают от диабета и высокого артериального давления, - сообщает kp.ru.

Изучив статистку китайских врачей по лечению пациентов с коронавирусом, исследователи заявляют, что коронавирус опасен не только для пожилых людей. Возраст - не самый главный признак того, что заболевание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, говорится с статье, опубликованной в еженедельном медицинском журнале The Lancet.

Один из исследователей коронавируса доктор Жибо Лью заявил, что длительное использование неинвазивной вентиляции легких стало важным фактором смерти среди детей. Смерти детей и людей среднего возраста случались в Китае при диагностированном ранее у пациентов диабете и гипертонии.

Как установили ученые, у людей в возрасте заболевание проходит тяжелее за счет сниженного иммунитета, более длительные реакции на воспалительный процесс, и они негативно действуют на работу сердца, мозга и других органов.

Также ученые сделали открытие, что излечившиеся от коронавируса люди гораздо дольше остаются заразными, чем предполагалось ранее. Выделение вируса у вылечившихся пациентов составляет 20 дней.

Теперь, получив новые данные, медики могут изменить продолжительность карантина.

Президент США Дональд Трамп усилил меры борьбы с коронавирусом. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил сообщение ВОЗ о пандемии коронавируса в мире