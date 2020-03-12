Онищенко оценил сообщение ВОЗ о пандемии коронавируса в мире

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12 марта 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко отреагировал на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса в мире.

«Пандемия означает то, что инфекция данного типа встречается во многих странах, если говорить точно, в более чем половине стран, которые есть на планете, практически на всех континентах, кроме Антарктиды и Арктики», - пояснил он RT.

Онищенко добавил, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ничего нового не рассказал. При этом эксперт отметил, что Китай стоит на 4 месте по показателю интенсивности заболевания, т.к. насчитывается около «80 тыс. заболевших в КНР, из них 60 тыс. выписаны из больниц, и примерно тыс. 20-30 во всём остальном мире». А самыми сильными очагами распространения коронавируса Онищенко назвал Иран, Италию и Корею.

«С одной стороны, с точки зрения прогноза неблагоприятных исходов, хорошо, что подавляющее большинство заболевших (94%) - это люди со средней и лёгкой тяжестью течения заболевания. С другой стороны, чем легче течёт заболевание, тем меньше люди понимают, что они больны именно этим заболеванием, и они могут заразить других. Главная группа риска - пожилое население», - высказан он, отметив, что в России сейчас нужно «спокойно и квалифицированно заниматься профилактикой».