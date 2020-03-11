В ВОЗ присвоили коронавирусу статус пандемии

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11 марта 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения официально заявила о том, что распространение коронавируса COVID19 приобрело статус пандемии. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», - сообщил он.

Отмечается, что на сегодняшний день по всему миру насчитывается более 118 тысяч заболевших, коронавирусная инфекция проникла в 114 стран мира.