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Трамп из-за коронавируса закрывает США для Европы на месяц

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп из-за коронавируса закрывает США для Европы на месяц
Дональд Трамп, фото: Doug Mills, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп усилил меры борьбы с коронавирусом, который распространился уже более чем в 100 странах мира. В Соединенных Штатах коронавирусом заразились 1237 человек, из них 37 человек умерли, сообщает kp.ru. 

24 американских штата из 50 находятся в режиме ЧС. Трамп сделал важное заявление. Глава Белого дома объявил, что США приостанавливают все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Ограничения действуют не только на путешественников, но и на грузы, которые везут из Европы в Америку. Но с Великобританией США не станут прерывать транспортное сообщение. В Белом доме уточнили, что под запрет на въезд попадают жители стран только Шенгенской зоны. Гражданам США выезжать и возвращаться в страну в течение этого месяца разрешено. Но они будут проходить обследование и находиться под карантином. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь.

Геннадий Онищенко отреагировал на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса в мире.

 

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Трамп из-за коронавируса закрывает США для Европы на месяц

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Президент США Дональд Трамп усилил меры борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах коронавирусом заразились 1237 человек, из них 37 человек умерли. Трамп закрывает авиасообщение с Европой.

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