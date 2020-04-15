Ближайший рейс из Дели в Москву отложен на неопределенное время

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15 апреля 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Ближайший рейс из Дели (Индия) в Москву по вывозу российских граждан отложен на неопределенное время.

Вывозной рейс для россиян из столицы Индии в Москву был запланирован на 19 апреля.

Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из зарубежных стран до 20 апреля, в него в был включен рейс из Дели. 15 апреля в Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа, созданном Минкомсвязью РФ, появилось сообщение: "Рейс SU 571 Дели - Москва 19 апреля 2020 года отложен на неопределенное время".

За границей в разных странах в настоящее время находятся примерно 35 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину.

МИД РФ совместно с Росавиацией занимается организацией вывоза россиян.