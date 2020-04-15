Лавров рассказал, сколько россиян и в каких странах ожидают вывоза в Россию

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15 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как идет вывоз россиян из-за границы. По данным МИД, примерно 35-36 тысяч граждан России остаются за рубежом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Лавров отметил, что все эти люди хотят вернуться домой. Министр уточнил, что в первую очередь возвращают тех, кто выехал за рубеж раньше, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года.

Сергей Лавров рассказал, что на данный момент "удалось снять остроту проблемы вывоза россиян из Марокко, Черногории, Египта, с Филиппин, Кипра. Удалось вывезти транзитных пассажиров из Катара, Южной Кореи. В МИД рассказали, что тяжелее с группами туристов, которые находятся в отдаленных уголках мира, на маленьких островах. По словам Лаврова, люди заблокированы на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале, в ряде стран Африки.

Сотрудники МИД с представителями в Минтрансе, Росавиации, Минкомсвязи разрабатываются варианты, как их вывезти оттуда, куда можно направить чартеры для того, чтобы забрать определенное количество россиян.

По данным МИД, материальная помощь была выплачена восьми тысячам россиянам, оказавшимся в сложном положении за рубежом.

Сегодня самолет с россиянами прилетел из США.