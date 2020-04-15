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15 апреля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

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Вернувшимся в Россию из США гражданам положено самоизолироваться на две недели. 15 апреля самолет "Аэрофлота" доставил 278 человек в Петербург и Москву. Сначала самолет приземлился в Пулково. В Петербург прилетели 59 человек.

Один из пассажиров рассказал, что "полет был самым обычным". У всех прилетевших медики взяли анализ на коронавирусную инфекцию - мазки изо рта и носа. Людям вручили постановления и проводили в автобус. В автобусе на каждом сидении лежали листовки с приветствием и просьбой соблюдать изоляцию.

В Петербурге всех россиян, вернувшихся из Нью-Йорка, организованно развозили по домам на автобуса. В дальние районы, такие как Колпино, отвозили на машинах.

По словам пассажира, в Нью-Йорке был организовал сбор всех россиян в аэропорту. Для пассажиров рейса "Аэрофлота" был создан чат в Telegram. Если возникали вопросы, в нем их обсуждали.

После прилета всех пассажиров из Московской области отправили в санаторий для дальнейшего наблюдения.