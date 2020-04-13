Коронавирус 13 апреля: как оформить цифровой пропуск, защитить себя от заражения и избежать произвола силовиков

Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1 856 252 человек. Погибли 114 288 пациентов, вылечились – 429 099. При этом число инфицированных за последние дни резко выросло именно в столице. Причина – расслабленность и беспечность. Чтобы карантин не продлили, а люди перестали болеть – надо сидеть дома. Почему это так сложно уяснить?

Маски бывают «вредны» для людей. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила: «Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе … Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», – пояснила она во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Как избежать произвола чиновников и силовиков в период эпидемии? Рассказываем.

Как защитить себя от коронавируса после улицы. Так как всем нам приходится покидать дома, несмотря на режим самоизоляции, врач рассказали о пяти правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть: медики советуют для защиты от коронавиуса обработать антисептиком руки и только после этого браться за дверную ручку на входе в квартиру. После возвращения домой нужно сразу снять верхнюю одежду и обувь и по возможности вывесить их на балкон или во двор. Не нужно класть уличную одежду на мебель или ходить в ней по квартире. После этого стоит тщательно вымыть руки с мылом. Также ни в коем случае нельзя ставить пакеты из магазинов на кухонный стол – только на пол. При разборе покупок следует обработать их антисептиком, если это позволяет упаковка. Фрукты и овощи нужно хорошо промыть, а после этого снова вымыть руки.

Немецкая контрразведка обвиняет Китай в то, что они хотят «переписать историю» пандемии. Объясняется это так: Пекин пытается поставить под сомнение роль КНР как страны происхождения инфекции. Они всячески пытаются подчеркнуть свои усилия по оказанию помощи странам Запада, чтобы «представить КНР как надежного партнера, разумно преодолевшего кризис». Как пишет издание Welt am Sonntag , представители КНР связывались с чиновниками и сотрудниками разных министерств ФРГ, чтобы те дали положительную оценку мерам Китая по противодействию COVID-19. МИД ФРГ в марте письменно уведомил другие министерства о существовании соответствующих запросов от китайской стороны и рекомендовал их игнорировать.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа. Он был объявлен с 11 апреля в 30 городах и на территории всей провинции Зонгулдак, жители узнали об этом лишь за несколько часов.

Как оформить цифровой пропуск в Москве: подробная инструкция. Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов, охранников. Сопровождающим их лицам необходим пропуск. Пропуск не нужен детям в возрасте до 14 лет.