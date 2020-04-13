Как избежать возможного произвола чиновников и силовиков в период эпидемии

Аргументы Недели → Общество 13+

13 апреля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Covid-19 уже убил больше 100 тысяч человек по всему миру. Заражённых почти 2 миллиона. К счастью растёт и число выздоровевших, которые одолели инфекцию.

Не так давно по поручению президента России карантин был продлён до 30 апреля. С 13 апреля в Москве уже начинает действовать особая пропускная система. Росгвардейцы и полицейские уже усилили свой контроль на улицах. Не раз можно было увидеть за эти дни патрулирующих дороги правоохранителей, которые могли в любой момент остановить любого гражданина и проверить его документы. Полицейские следят в основном за теми, кто нарушает карантинные правила и самоизоляцию. Нельзя собираться в группах, нельзя не соблюдать дистанцию между людьми, нельзя выходить на улицу пожилым и многое другое. Все эти правила стали для нас нормой в этом месяце. Но бывают и те, кто может воспользоваться трагедией в своих собственных целях.

Не стоит лишний раз повторять, что все чиновники и стражи порядка – это такие же люди, как и мы с вами. Конечно, членов правительства, чиновников и полицейских нужно уважать, в этом нет сомнения. Так же уважать необходимо и всех сограждан, включая и самого маленького ребёнка. Каждый гражданин России и каждый человек на этой планете достоин уважения. Но люди бывают совершенно разные. Некоторые несомненно захотят воспользоваться пандемией коронавируса и хорошенько подзаработать. Подобные случаи могут случиться не только в России, но и во всех окрестных странах. От плохих людей никто не застрахован в своей жизни.

К примеру, никто не имеет право арестовывать человека, вышедшего за хлебом в ближайший магазин, лишь потому, что он чем-то не нравится внешне. Тем более никто не имеет право брать с него за это штраф. Всегда нужно полное и отчётливое объяснение причины задержания. Также никто не имеет право задерживать за выгул собаки, если человек не отклоняется от территории своего дома и полностью соблюдает закон. В условиях карантина никто не имеет права отказывать в приезде скорой помощи. Любая халатность, связанная с оказанием медпомощи, может привести к катастрофе. Необходимо помнить, что Россия – это правовое демократическое государство, и законы здесь обязаны соблюдаться не только гражданами, но и теми, кто следит за их выполнением. Об этом не раз говорил по телевиденью наш президент.

В регионах сейчас сложнее контролировать ситуацию. Некоторые чиновники могут устроить настоящий «разгул», пользуясь своей властью. То же самое касается и работодателей. Не раз уже за время карантина были инциденты, когда крупные люди заставляли своих сотрудников уходить в отпуск за собственный счёт. В случае неповиновения звучали угрозы полного увольнения и даже расправы. Подобные нарушения необходимо фиксировать и сообщать от них в вышестоящие органы. Халатность, грубость, угрозы, оскорбления и незаконные задержания – это преступления. А о преступлениях молчать не нужно. Всё равно любое тайное зло всегда становится явным. Это проверено веками истории человечества.