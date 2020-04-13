В ВОЗ назвали условия, когда маска «вредна» для людей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 апреля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила, почему маска может быть опасна для человека. По ее словам, здоровым людям при ношении средства защиты нужно соблюдать определённые условия.

«Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе … Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», - пояснила она во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Вуйнович добавила, что у населения должно быть достаточное количество масок, но здоровому человек ее следует носить в помещении с людьми и, в обязательном порядке, при контакте с больными.

«Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», – отметила представитель ВОЗ.