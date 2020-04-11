Россияне нашли новый способ защиты от коронавируса

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11 апреля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог и соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус рассказал об эффективности набирающего популярность защитного средства от коронавируса – пластикового экрана для лица.

«Такой экран помочь может. Если у вас лицо закрыто экраном, то вероятность того, что вы полезете к глазам, носу грязными руками, уменьшается. Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен. Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже», – пояснил эксперт радио Sputnik.

Продеус отметил, что пластиковый экран не даст стопроцентной защиты, потому что он неплотно прилегает к лицу, а значит пропускает вирусы. Он добавил, что медики носят помимо респираторов специальные очки или маски для глаз. По его словам, если человек закроет слизистые, включая оболочку глаза, то он будет иметь меньше шансов заразиться.

Кроме того, новое средство защиты приобрело популярность из-за недостатка медицинских масок в аптеках. Экран напоминает маску сварщика или часть шлема сотрудника ОМОН.