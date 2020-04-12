В сети появилась инструкция, как оформить цифровой пропуск в Москве

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12 апреля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mos.ru

фото с сайта мэрии Москвы

В сети появилась инструкция, как оформить цифровой пропуск для поездок на автомобиле по Москве. Власти Москвы и Московской области со среды, 15 апреля, вводят систему цифровых пропусков с целью контроля соблюдения режима самоизоляции.

Пропуска предназначены для тех граждан, кто передвигается по Москве с использованием любого личного или общественного транспорта, в том числе такси. Будет три категории пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для иных целей.

Как оформить пропуск

1. Для получения пропуска москвичам надо заполнить форму на сайте mos.ru. Необходимо ввести паспортные данные и указать цель получения пропуска. Процедура бесплатная.

2. По телефону. Отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

3. Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.

Для автовладельцев в форме нужно указать номер автомобиля, для тех, кто собирается пользоваться общественным транспортом, — номер своей карты «Тройка» или «Стрелка».

После оформления владельцу пропуска предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры — дата окончания действия. Также будет и QR-код. Полученный код нужно записать, распечатать или сохранить на мобильном телефоне. QR-код необходимо всегда иметь при себе вместе с паспортом.

Для поездок из Москвы в область пропуск нужно заказывать также на сайте mos.ru, жители Московской области для поездок в столицу должны заказать пропуск на областном сайте mosreg.ru. Системы пропусков Москвы и области связаны.

Для тех, кто приезжает в Москву из других регионов, требуется оформление пропуска на сайте mos.ru.

Москвичи должны будут получить два пропуска, чтобы посетить магазин по дороге с дачи или на дачу. Один пропуск - для поездки на дачу, второй - для магазина.

Пропуск может быть аннулирован, если в заявлении указаны недостоверные данные или пропуск использовали с нарушением требований.

Оформление пропусков начнется в понедельник, 13 апреля.

Пропуск пока не нужен для передвижения обычных граждан пешком (при этом власти напоминают о необходимости соблюдать установленные в городе ограничения).

Без пропуска по городу можно будет передвигаться со служебным удостоверением, это касается военных, чиновников, нотариусов, адвокатов, судей, журналистов, охранников. Сопровождающим их лицам необходим пропуск.

Пропуск не нужен детям в возрасте до 14 лет.