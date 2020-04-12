Немецкая контрразведка обвинила Китай в пропаганде на фоне пандемии COVID-19

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12 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov/Global Look Press

Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса, отмечают в Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV). Пекин пытается поставить под сомнение роль КНР как страны происхождения инфекции.

Китай всячески пытается подчеркнуть свои усилия по оказанию помощи странам Запада, чтобы "представить КНР как надежного партнера, разумно преодолевшего кризис".

Как пишет издание Welt am Sonntag , представители КНР связывались с чиновниками и сотрудниками разных министерств ФРГ, чтобы те дали положительную оценку мерам Китая по противодействию COVID-19. МИД ФРГ в марте письменно уведомил другие министерства о существовании соответствующих запросов от китайской стороны и рекомендовал их игнорировать.

Источники издания утверждают, что активность китайских разведслужб в Германии "неизменно и независимо от нынешней ситуации остается на высоком уровне".