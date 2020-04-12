Цифровой коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Если бы COVID-19 не было, то его стоило бы изобрести. Под трескотню о пандемии, подлинной или мнимой, правительства многих стран мира, подготовились к введению цифровой диктатуры.

Первым, естественно, стал сам Китай. Практически сразу после официального объявлении операторы сотовой связи на основе геолокации телефонов стали вычислять контактеров с инфицированными и заболевшими людьми. Моментально правительство Поднебесной включило систему «QR-кодов здоровья», ограничивающих перемещения людей под предлогом карантинных мер. Причем, настолько моментально, что все эксперты сошлись во мнении, что она была готова до начала эпидемии.

Массовые проверки и измерения температуры, а по данным китайским СМИ, такие процедуры были проведены несколько десятков миллиардов раз (оценочно каждому жителю КНР температура дистанционно измеряли 8-12 раз), которые сопровождались обязательной проверкой документов, то есть идентификацией личности, позволили создать цифровой портрет каждого жителя страны. Затем эти портреты были загружены в единую всекитайскую систему распознавания лиц. А так как по всей стране установлено более 600 млн. умных видеокамер, соединенных в единую сеть, то о приватности теперь можно забыть.

В Европе и США подобные методы пока не получили широкого распространения по ряду причин. Там предпочитают отслеживать население по банковским картам. Однако, как писали европейские газеты, правительства стран ЕС уже разместило заказы на покупку в Китае огромного (до миллионы единиц!) заказа по покупке тех самых дистанционных градусников, которые одновременно делают цифровой портрет сканируемого.

Как говорят источники «АН», в России еще несколько лет назад, то есть задолго до пандемии короновируса, задумались о введении индивидуальных «QR-кодов» для каждого россиянина. На китайском «железе» и российском софте такая система была разработана и установлена в Москве и в нескольких других мегаполисах.

- В принципе главная проблема в том, чтобы поставить человека в такие условия, чтобы он сам способствовал получению «QR-кода» на свой телефон. Что это позволяет делать? Во первых мы получим фактическую перепись населения хотя бы вначале мегаполисов. Второе. При наличии такого кода на личном телефоне видна вся геолокация передвижений, мест притяжения каждого гражданина. Например, прописанного в одном месте, а проживающего в другом. Любимые магазины, любимые товары, любимые маршруты… Мечта! Так что вирус и карантин с самоизоляцией прекрасный повод, чтобы запустить систему. Вот ее и запускают с понедельника в Москве, а далее, вероятно, и по всей стране. О каждом человеке отныне власти будут знать все, - прокомментировал ситуацию бывший офицер ФАПСИ, работающий сейчас в сфере IT – безопасности.

По его словам, практически гарантировано, что вся эта база наблюдений или ее часть через некоторое время окажется на радиорынках или в интернете в свободной продаже. Но цель оправдывает средства, не так ли?