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Глава Крыма рассказал о запасах воды на полуострове

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма рассказал о запасах воды на полуострове
вода, кран, pixabay.com
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о запасах воды на территории полуострова. По его словам, их хватит для снабжения Симферополя на протяжении 3,5 месяцев в случае полного отсутствия осадков.
 
Аксенов, однако, подчеркнул, что ограничения водоснабжения в столице Крыма не исключены.
 
Ранее сообщалось, что по состоянию на начало апреля 2020 года суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока достиг 106,2 миллионов кубометров, что на 88 миллионов кубометров меньше чем в прошлом году.
 
Глава Крыма заметил, что увеличения потребления питьевой воды на полуострове с момента начала режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса не наблюдается.
ЕТ
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