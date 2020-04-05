Глава Крыма рассказал о запасах воды на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о запасах воды на территории полуострова. По его словам, их хватит для снабжения Симферополя на протяжении 3,5 месяцев в случае полного отсутствия осадков.

Аксенов, однако, подчеркнул, что ограничения водоснабжения в столице Крыма не исключены.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало апреля 2020 года суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока достиг 106,2 миллионов кубометров, что на 88 миллионов кубометров меньше чем в прошлом году.