Власти Крыма заявили, что жители полуострова не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане не будут прикасаться к воде с Украины, пока Киев не оставит свои претензии на полуостров и не гарантирует безопасность поставок.

Ранее постоянное представительство президента Украины в Крыму заявило, что возобновление поставок воды на территорию Крыма невозможно, так как он "оккупирован".