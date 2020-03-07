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Власти Крыма заявили, что жители полуострова не намерены прикасаться к воде с Украины

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Крыма заявили, что жители полуострова не намерены прикасаться к воде с Украины
кран, вода, pixabay.com
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымчане не будут прикасаться к воде с Украины, пока Киев не оставит свои претензии на полуостров и не гарантирует безопасность поставок.
 
Ранее постоянное представительство президента Украины в Крыму заявило, что возобновление поставок воды на территорию Крыма невозможно, так как он "оккупирован".
 
Владимир Константинов отметил, что если украинские власти называют полуостров своим, то крымчанам вода не нужна. Он также добавил, что пока у власти на Украине будут находиться люди, "исповедующие нацизм как главную идеологию", прикасаться к воде крымчане не станут, поскольку это может быть опасно. Политик не исключил, что граждан будут "травить какими-то химикатами". Константинов подчеркнул, что в Крыму разработана собственная программа по обеспечению водой.
ЕТ

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