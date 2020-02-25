В Крыму введут жесткий график водоснабжения в домах: город обеспечен водой лишь на 100 дней

//Общество 13+

25 февраля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Начало нового десятилетия в Крыму ознаменовалось обострением уже давно существующей проблемы водоснабжения для нужд людей и сельского хозяйства. И если недостаток пресной воды полуостров испытывал почти всегда, то сейчас жители едва не столкнулись с серьезными трудностями: стало возможным введение жесткого графика подачи воды в многоэтажные дома и частный сектор.

В последнее время крымские власти то и дело обещают взяться за решение проблем с водой. Так, в восточной части полуострова планируют изъять более 56 гектаров земли для строительства нового водопровода. Проект водоснабжения востока Крыма состоит из двух частей: строительство скважин на Нежинском, Просторненском и Новогригорьевском водозаборах и строительство тракта водоподачи от водозаборов до Феодосии и Керчи. Сумма контракта на строительство тракта водоподачи превысила 26 миллиардов рублей.

Кроме того, федералы намерены выделить региону 150 миллиардов рублей на ремонт системы водоснабжения и канализационно-очистных сооружений по всему полуострову. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это позволит сэкономить до 9 миллионов кубометров воды только в Симферополе.

Он также сообщил, что намерен обратится к президенту России с просьбой принять решение по определению единственного исполнителя в части ремонта сетей водоснабжения и канализации. Президент, в свою очередь, приехав 10 января этого года на совещание в Крым, раскритиковал работу местного руководства.

«Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто и никогда не занимался», - сказал Владимир Путин.

Не успел президент покинуть полуостров, как ситуация сильно усугубилась: из-за сухой зимы водохранилища значительно обмелели и возникла серьезная угроза дефицита воды.

В госкомитете республики по водному хозяйству и мелиорации попытались успокоить крымчан, заявив, что запасов воды хватит и что наполненность водохранилищ составляет 37%. Однако уже через пару дней власти крымской столицы признали, что сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ. По сравнению с прошлым годом, было отставание порядка 25-28 миллионов кубометров воды.

Оказалось, что город обеспечен водой максимум на 100 дней, поэтому было принято решение ввести ограничение водоснабжения во всех домах города.

Спустя несколько дней глава администрации крымской столицы Елена Проценко подтвердила, что запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать жителей. По ее словам, горячая вода будет подаваться только в субботу и воскресенье, а холодная – каждый день, но утром и вечером.

Из-за засушливых осенних и зимних месяцев пострадало и сельское хозяйство. Ярким примером проблем стала гибель трех десятков коров на одном из фермерских хозяйств, расположенных в Ленинском районе Крыма. Одной из причин называют недостаточное количество кормов, к которому привел засушливый период. Животные в хозяйстве сильно истощены, а кормить их нечем.

О ниспослании влаги начали молиться в храмах Симферопольской и Крымской епархии. Сообщалось, что молебны стали проводить после обращения властей и по распоряжению правящего архиерея.

Не прошли и сутки после объявления о необходимости введения жесткого графика, как власти заявили, что дожди, которые, к слову, не были сильными, превысили показатели всего января по наполняемости водохранилищ. Всего за одну ночь приток в водохранилища составил 732 тысячи кубометров воды.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет. Все службы водохозяйственного комплекса работают в нормальном режиме. По многолетним, более 50 лет, наблюдениям, находящимся в Госкомводхозе, ситуация с наполняемостью водохранилищ в маловодный год является стандартной. Госкомводхоз обязан ставить в известность руководителей республики и регионов о водной обстановке. Это нормальная, рабочая практика», – уточнили в комитете по водному хозяйству и мелиорации.

Вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению водоснабжения.

«Опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть. Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб», – пояснил он.

Вице-премьер отметил, что схема по ограничению водоснабжения будет приведена в действие в случае особой необходимости, но призвал крымчан бережно относиться к водному ресурсу.

Но если острая проблема в Симферополе исчезла сама по себе, то в масштабе всего полуострова она продолжает усугубляться. Местные чиновники, отчитываясь по этой теме перед руководством или народом, любят называть две основные причины происходящего – климатические проблемы, а также водная блокада Крыма в 2014 году со стороны Украины, когда был полностью перекрыт Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребностей республики в воде для питьевых и хозяйственных нужд.

Но если изучить ситуацию чуть более детально, то есть все основания полагать, что уменьшению запасов пресной воды активно способствуют и в самом Крыму. Так, общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» выяснила, что такую ценную для региона питьевую воду в огромных количествах используют при добыче песка. Как пояснил лидер организации Андрей Нагибин, чистого песка на территории полуострова совсем мало, а потому его приходится вымывать из песчано-гравийной смеси, которую активно добывают в крымских степях.

«Эта песчано-гравийная смесь, как правило, очень грязная, примерно 20% глины. Поэтому ее обогащают. А что такое, по сути, обогащение? Это вымывание водой из смеси глины, а оставшийся чистый песок уже используют в строительстве. Мы обнаружили такие объекты по добыче песчано-гравийной смеси в районе Амурского, Зуи и Цветочного. И это только те места, до которых мы смогли добраться и люди нам их показали», - рассказал Нагибин в рамках интервью на канале организации в YouTube.

По его словам, недропользователи в производственных масштабах используют воду из незаконно пробуренных скважин. Естественно, это приводит к засаливанию водоносных горизонтов, ведь если оттуда забирают пресную воду, вместо нее приходит соленая из моря.

«Добывается пресная питьевая вода. То есть, она используется не сельским хозяйством, как должна, а используется для добычи стройматериалов. Ущерб сельскому хозяйству нанесен огромнейший. Особенно это чувствуется на севере Крыма, там вообще люди пьют подсоленную воду. Там как таковая вода только привозная. Особенно в селе Ильинка, по жалобам местных жителей «Зеленый патруль» взял ситуацию под личный контроль. Там просто нет нормальной чистой воды. Ее даже не привозят. Люди ездят за несколько километров на источник, кто-то ходит пешком», - рассказывает руководитель общероссийского движения.

Кроме того, в результате подобной деятельности причиняется серьезный экологический ущерб: все, что промыли, просто бросают в виде огромных глиняных луж размером с футбольные поля.

«Это целые лунные пейзажи. Остатки глины – это отходы, которые должны быть классифицированы и утилизированы либо рекультивированы. Потому что на этих местах уже никогда не будет никакой пашни и никаких песчаных берегов. Никаких лицензий на создание этого лунного пейзажа по всему побережью Крыма быть не может», - уверен Нагибин.

Специалисты «Зеленого патруля» попытались найти хоть какие-то документы, разрешающие добычу песчано-глиняной смеси и ее промывку пресной водой. Поиски не увенчались успехом. А потому все материалы, собранные организацией, уже не первый год направляются в соответствующие ведомства республики и контролирующие органы, в том числе в Росприроднадзор.

«Даже если лицензия есть, кто им ее выдавал? Кто надзирал за процессом? Ведь за этим должен быть надзор, который должно осуществлять министерство экологии и природных ресурсов республики Крым. Все полномочия по надзору и выдаче лицензий переданы одному министерству. Поэтому претензии конкретно к министерству. Насколько аффилированы те предприятия, которым выдавали лицензии? Ведь когда выдаются документы на какую-то деятельность, за которой фактически никто не смотрит, то есть большой соблазн выдать лицензию своему куму, свату, брату или самому себе через подставных лиц. А это уже дело правоохранительных органов», - считает Андрей Нагибин.

В организации уверены, что необходимо провести серьезную работу над ошибками, особенно в сфере надзора. По словам Нагибина, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в курсе ситуации и взяла ситуацию под личный контроль. Сейчас проходят согласования с прокуратурой о проведении внеплановой проверки производств данной сферы.

«Квоты свободной жизни для чиновников нужно прекратить. Когда президент сказал 10 января про воду и про проблемы, ведь он сказал то, что есть на самом деле. Наверняка, ему готовили справку знающие люди. То есть, все всё знают. Какой-то пир во время чумы. После нас хоть потоп, а в данном случае после нас хоть глиняные ландшафты», - добавил лидер «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Эльмаз ТЕМЕНДАРОВА, «Аргументы недели – Крым»