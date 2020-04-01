Коронавирус 1 апреля: комики призывают улыбаться несмотря ни на что, а у Путина всё нормально

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 861 204 человек. Погибли 42 353 зараженных, вылечились – 178 438. Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила тестировать на коронавирус всех людей старше 65 лет, обратившихся ко врачу с симптомами ОРВИ. Россиян вместе с этим призывают держаться друг от друга на расстоянии метра.
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Удивительно, но Африка, во время бушующего во всей Европе коронавируса, держится. Тотального заражения там нет, несмотря на низкий (и это еще мягко сказано) уровень медицины. Аналитики уверены, если Африка все-таки подвергнется заражению – это будет тотальный коллапс. Как международное сообщество будет помогать, если мы сами не можем справиться с зараженными – другой вопрос.
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Один из основателей комического театра «Квартет И» Александр ДЕМИДОВ побывал в гостях у «АН» и уверен: День смеха пропустить нельзя даже на карантине. «Улыбайтесь. Даже в маске». К этому призывает наш обозреватель Сергей РЯЗАНОВ. Рекомендуем прочитать и выполнить.
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На информационном портале «Онлайнинспекция.рф» на сайте Роструда начал работу справочный раздел «Коронавирус: горячая линия». Там можно оперативно получить информацию по вопросам, связанным с осуществлением трудовой деятельности в период ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. По информации организаторов, услугами сервиса могут воспользоваться как работодатели, так и сотрудники предприятий и организаций. Первые могут получить исчерпывающую информацию по порядку оплаты труда, оформления вынужденного простоя, организации и оплаты дистанционной работы. Для этого можно будет воспользоваться многочисленными инструкциями, памятками, разъяснениями и прочими документами. Также на портале размещены все «тематические» нормативные акты. Работники, в свою очередь, смогут оставлять сообщения о нарушении своих трудовых прав.
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Главврач Коммунарки Денис Проценко подтвердил положительный тест на коронавирус. По словам Дениса Николаевича, сейчас он работает дистанционно, проводит медицинские консультации онлайн.
Отмечается, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал Президент. Песков заявил: «Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё у него нормально».
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«Аргументы Недели» развеивают мифы и заблуждения про COVID-19. И пусть паника, увы, всегда сопровождается фейками, мы продолжаем бороться за правду.
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«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семьей есть умершие», – напугала всех россиянка, живущая в Италии. Мы между тем призываем не поддаваться панике, а отнестись к делу СЕРЬЕЗНО. Почему каждый раз вообще приходится взывать к совести и здравомыслию? Ближайшее будущее нашей страны мы сейчас в силах определить сами! Будьте сознательны, дорогие сограждане!
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«Могучая медицина Когурё». Ситуация с пандемией в Южной Корее, которая могла бы привести к катастрофе, но этого не случилось. Почему?
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