Коронавирус 1 апреля: комики призывают улыбаться несмотря ни на что, а у Путина всё нормально

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1 апреля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

короновирус, фото: соцсети

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 861 204 человек. Погибли 42 353 зараженных, вылечились – 178 438. Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила тестировать на коронавирус всех людей старше 65 лет, обратившихся ко врачу с симптомами ОРВИ. Россиян вместе с этим призывают держаться друг от друга на расстоянии метра.

Удивительно, но Африка, во время бушующего во всей Европе коронавируса, держится. Тотального заражения там нет, несмотря на низкий (и это еще мягко сказано) уровень медицины. Аналитики уверены, если Африка все-таки подвергнется заражению – это будет тотальный коллапс. Как международное сообщество будет помогать, если мы сами не можем справиться с зараженными – другой вопрос.

Один из основателей комического театра «Квартет И» Александр ДЕМИДОВ побывал в гостях у «АН» и уверен: День смеха пропустить нельзя даже на карантине. «Улыбайтесь. Даже в маске». К этому призывает наш обозреватель Сергей РЯЗАНОВ. Рекомендуем прочитать и выполнить.

На информационном портале «Онлайнинспекция.рф» на сайте Роструда начал работу справочный раздел «Коронавирус: горячая линия». Там можно оперативно получить информацию по вопросам, связанным с осуществлением трудовой деятельности в период ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. По информации организаторов, услугами сервиса могут воспользоваться как работодатели, так и сотрудники предприятий и организаций. Первые могут получить исчерпывающую информацию по порядку оплаты труда, оформления вынужденного простоя, организации и оплаты дистанционной работы. Для этого можно будет воспользоваться многочисленными инструкциями, памятками, разъяснениями и прочими документами. Также на портале размещены все «тематические» нормативные акты. Работники, в свою очередь, смогут оставлять сообщения о нарушении своих трудовых прав.

Главврач Коммунарки Денис Проценко подтвердил положительный тест на коронавирус. По словам Дениса Николаевича, сейчас он работает дистанционно, проводит медицинские консультации онлайн.

Отмечается, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал Президент. Песков заявил: «Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё у него нормально».

«Аргументы Недели» развеивают мифы и заблуждения про COVID -19. И пусть паника, увы, всегда сопровождается фейками, мы продолжаем бороться за правду.

«Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семьей есть умершие», – напугала всех россиянка, живущая в Италии. Мы между тем призываем не поддаваться панике, а отнестись к делу СЕРЬЕЗНО. Почему каждый раз вообще приходится взывать к совести и здравомыслию? Ближайшее будущее нашей страны мы сейчас в силах определить сами! Будьте сознательны, дорогие сограждане!

«Могучая медицина Когурё». Ситуация с пандемией в Южной Корее, которая могла бы привести к катастрофе, но этого не случилось. Почему?



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