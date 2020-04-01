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Коронавирус 1 апреля: комики призывают улыбаться несмотря ни на что, а у Путина всё нормально

, 10:51 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 1 апреля: комики призывают улыбаться несмотря ни на что, а у Путина всё нормально
короновирус, фото: соцсети

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 861 204 человек. Погибли 42 353 зараженных, вылечились – 178 438. Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила тестировать на коронавирус всех людей старше 65 лет, обратившихся ко врачу с симптомами ОРВИ. Россиян вместе с этим призывают держаться друг от друга на расстоянии метра.

  • Удивительно, но Африка, во время бушующего во всей Европе коронавируса, держится. Тотального заражения там нет, несмотря на низкий (и это еще мягко сказано) уровень медицины. Аналитики уверены, если Африка все-таки подвергнется заражению – это будет тотальный коллапс. Как международное сообщество будет помогать, если мы сами не можем справиться с зараженными – другой вопрос.

  • Один из основателей комического театра «Квартет И» Александр ДЕМИДОВ побывал в гостях у «АН» и уверен: День смеха пропустить нельзя даже на карантине. «Улыбайтесь. Даже в маске». К этому призывает наш обозреватель Сергей РЯЗАНОВ. Рекомендуем прочитать и выполнить.

  • На информационном портале «Онлайнинспекция.рф» на сайте Роструда начал работу справочный раздел «Коронавирус: горячая линия». Там можно оперативно получить информацию по вопросам, связанным с осуществлением трудовой деятельности в период ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. По информации организаторов, услугами сервиса могут воспользоваться как работодатели, так и сотрудники предприятий и организаций. Первые могут получить исчерпывающую информацию по порядку оплаты труда, оформления вынужденного простоя, организации и оплаты дистанционной работы. Для этого можно будет воспользоваться многочисленными инструкциями, памятками, разъяснениями и прочими документами. Также на портале размещены все «тематические» нормативные акты. Работники, в свою очередь, смогут оставлять сообщения о нарушении своих трудовых прав.

  • Главврач Коммунарки Денис Проценко подтвердил положительный тест на коронавирус. По словам Дениса Николаевича, сейчас он работает дистанционно, проводит медицинские консультации онлайн.

Отмечается, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал Президент. Песков заявил: «Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё у него нормально».

  • «Аргументы Недели» развеивают мифы и заблуждения про COVID-19. И пусть паника, увы, всегда сопровождается фейками, мы продолжаем бороться за правду.

  • «Мы так же радовались карантину и выходным, а сейчас в каждой семьей есть умершие», – напугала всех россиянка, живущая в Италии. Мы между тем призываем не поддаваться панике, а отнестись к делу СЕРЬЕЗНО. Почему каждый раз вообще приходится взывать к совести и здравомыслию? Ближайшее будущее нашей страны мы сейчас в силах определить сами! Будьте сознательны, дорогие сограждане!

  • «Могучая медицина Когурё». Ситуация с пандемией в Южной Корее, которая могла бы привести к катастрофе, но этого не случилось. Почему?


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