«Могучая медицина Когурё». Ситуация с пандемией в Южной Корее»

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1 апреля 2020, 01:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Ситуация с пандемией в Южной Корее, фото: соцсети

Коронавирусная пандемия в Корее могла бы привести к тотальной катастрофе, но по многим причинам её не произошло.

Заражённых там уже почти 10000, и умерло 182 человека. Однако глобальный «апокалипсис» по итальянскому сценарию так и не случился. Ведь Южная Корея сразу же забила тревогу, ещё даже тогда, когда вирус пребывал в Ухани. Здравоохранение этой страны по праву считается одним из лучших. Они комбинируют учения древности со времён царства Когурё и современные технологии, и от этого получается наивысший результат. Правительство Южной Кореи продолжает активно помогать всем граждан, оказавшимся в карантинной зоне. Выплаты на банковские счета уже начали производиться. Никто там не оказывается на грани голодной смерти. Безвыходный ситуаций просто не существует.

В основном заражённые – это так называемые «путешественники», прибывшие из других стран. У всех въезжающих берут анализ на коронавирусную инфекцию. Приезжим назначают строгий двухнедельный карантин. У большинства представителей населения Южной Кореи уже давно модернизированные смартфоны, позволяющие им устанавливать специальные GPS-приложения. Именно благодаря этим программам и осуществляется строгий контроль за людьми в изоляции. В случае нарушения карантина выписывается большой штраф. Общее число выздоровевших уже приближается к 5500. Эффективность и быстродействие – вот главные принципы Южно-корейской реакции на коронавирусную пандемию.





