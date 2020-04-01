«Covid-19. Африканская кампания»

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1 апреля 2020, 00:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

коронавирус в Африке

Пока в Европе бушует настоящий коронавирусный ураган, Африка ещё более-менее держится. Хотя заражённых там тоже хватает.

Почти в каждой африканской стране можно найти по несколько инфицированных. Весьма непростая ситуация в арабских странах на севере. Но всё равно, ситуация там раз в десять лучше, чем в той же Италии или Испании. В Эфиопии, родной стране доктора Гебрейезуса, зафиксировано 25 случаев заражения Covid-19. Трое уже успели выздороветь. И это не удивительно, ведь глава ВОЗ – эфиоп по-национальности, и он едва ли не будет задумываться о ситуации на родине. Вообще на территории Африки любое заражение может привести к фатальному исходу. Именно оттуда в своё время вышли такие вирусы, как Эбола или Чикунгунья, отправившие на тот свет немало людей на своём веку.

На данный момент Африка всё ещё относительно легко преодолевает ситуацию с коронавирусом. Тотального заражения там нет. В основном все случаи инфекции – завозные. То, что происходит – это не что иное, как настоящее чудо. Ведь в африканских странах уровень здравоохранения не просто низкий, а «ниже-плинтусный». В этих странах почти ни у кого нет денег для проведения тестов на Covid-19. Тот же Мозамбик, например, может проводить только до 10 тестов в день. Ситуация со здравоохранения там ужасна во всех смыслах этого слова. Африке и без того достаётся от разных заболеваний. Каждый день умирают люди, от бесконечных гражданских войн или какого-нибудь тяжёлого заболевания. Та же малярия в тех местах – вполне распространённое явление, убивающее безо всякой жалости.

По мнению аналитиков, если Африка всё же подвергнется заражению, это приведёт к тотальному коллапсу. Всем народам и странам этого континента может потребоваться международная помощь. Но как это можно будет сделать, если даже Европа не справляется с заражением?!



