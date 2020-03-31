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31 марта 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко, фото из "Фейсбук"

Главный врач ГКБ № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко написал пост в соцсети Facebook и подтвердил, что он заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам Дениса Николаевича, сейчас он работает дистанционно, проводит медицинские консультации онлайн. Для проведения телеконсультаций в его рабочем кабинете все оборудовано.

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал Проценко и добавил: "Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело".