Главный врач ГКБ № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко написал пост в соцсети Facebook и подтвердил, что он заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
По словам Дениса Николаевича, сейчас он работает дистанционно, проводит медицинские консультации онлайн. Для проведения телеконсультаций в его рабочем кабинете все оборудовано.
"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал Проценко и добавил: "Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело".