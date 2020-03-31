Мифы и заблуждения про коронавирус

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31 марта 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Фото: соцсети

Паника в 21 м веке всегда сопровождается активным циркулированием в сети различных фейков и глупостей «Аргументы недели» собрали самые распространенные заблуждения о COVID-19:



1. Первый миф о том, что вирус не передается в жарком и влажном климате

По данным ВОЗ, вирус может передаваться в любых районах: и в холодном и жарком, и в сухом и во влажном. Вне зависимости от климатических условий следует выполнять все требования государства и использовать индивидуальную защиту: носить маски, мыть руки, пользоваться антисептиком.



2. Прогулки в зимнее и заснеженное время помогут не заразиться коронавирусом

Температура тела человека в нормальном состоянии может колебаться от 36,5 до 37 градусов независимо от температуры окружающей среды. Нет никаких подтвержденных данных, что пребывание на улице в минусовую температуру поможет от COVID-19.



3. Другой миф, наоборот, про горячие ванные и бани

Горячая ванная также не спасет вас от вируса, горячие ванные не настолько горячие, чтобы уничтожить инфекции, но довольно горячие для кожи человека, чтобы нанести ожоги и раздражения. Чаще мойте руки с мылом.



4. COVID-19 передается через укусы комаров

Опять же не было подтвержденных случаем заражения коронавирусом от укуса комаров. Вирус передается воздушно-капельным путем: чихание, кашель, выделения из носа. Остерегайтесь большого количества людей, соблюдайте правила респираторной гигиены и держитесь на расстоянии от людей.



5. Ультрафиолетовые лампы можно использовать для санирования от коронавируса

Ультрафиолетовые лампы не предназначены для дезинфекции кожных покровов, излучение может вызвать сильное раздражение и аллергию.



6. Можно вылечиться от вируса антибиотиками, поэтому скорей в аптеку

НЕТ, антибиотики борются лишь с бактериальными инфекциями, но против вирусов они бессильны. COVID-19 – это вирус, следовательно антибиотики не надо использовать, напротив, они могут еще сильнее снизить иммунитет. Однако, если у больного коронавирусом имеются еще и бактериальные инфекции, ему могут прописать и антибиотик.



7.Новый коронавирус не опасен для молодых, только для старшего поколения

Заразиться коронавирусом может каждый, от маленького ребенка до старца. Умереть может также любой. Однако в зону риска входят как раз пожилые люди и люди, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, диабетом. Именно они подвержены риску развития тяжелых форм протекания болезни. ВОЗ и Роспотребнадроз рекомендует всем лицам любого возраста отнестись с полной ответственность и серьёзностью к происходящему.



8.Чеснок и промывание носа солевыми растворами защитит от коронавируса

Безусловно, это полезные действия для организма, но не было еще никаких случаев, которые бы подтвердили эффективность этих способов как профилактики от коронавируса. Лишним не будет, но защитить от вируса вас может только пребываение дома.





