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Коронавирус 27 марта: санатории закрываются до июня, у Бориса Акунина обнаружили COVID-19

, 10:30 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 27 марта: санатории закрываются до июня, у Бориса Акунина обнаружили COVID-19
Фото: соцсети

 Количество инфицированных коронавирусом  в мире достигло 538 782 человек. Погибли 24 216 заражённых. Вылечились 124 140. «Аргументы недели» рассказывают о главных новостях к этому часу.

 

  • Санатории и курортные гостиницы закрываются до июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, отелях, домах отдыха и оздоровительных детских лагерях. Исключение могут сделать только для тех, кто находится в командировке.
  • На улицах Уфы будут распылять средства дезинфекции. Это планируется сделать в ближайшие выходные.
  • Россиянам пояснили, как будет оплачена нерабочая неделя. Рекомендации для работодателей и работников появились на сайте Минтруда. Ведомство отмечает, что предстоящие нерабочие дни не должны стать причиной для снижения заработной платы. Выполнять свои обязанности продолжат сотрудники медицинских учреждений, банков, магазинов.
  • Госдума предложила перенести ЕГЭ на август из-за коронавируса, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов в вузы. По словам директора Института прогрессивного образования Анны Маркс, на дистанционном обучении многие уроки просто свелись к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. 
  • Путин подписал указ о регулировании цен на лекарства при ЧС и эпидемии. В документе сказано, что кабинет министров может устанавливать предельно возможные цены и размеры розничных и оптовых надбавок с учетом НДС на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых.
  • У Игоря Николаева подозревают коронавирус. Российского музыканта госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Композитор сдал тест. Результат пока неизвестен.
  • Зеленский заявил, что все заболевшие коронавирусом украинские чиновники будут лечиться в тех же больницах, что и обычные граждане. Лидер Украины сказал, что у представителей власти и бизнесменов не будет «особых» условий и «люксовых палат».
  • Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом.
  • Россиян начали привлекать к ответственности за несоблюдение карантина. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волксообщила, что представители Роспотребнадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят проверки по соблюдению карантинного режима. Сегодня более 500 россиян привлечено к ответственности.

 

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