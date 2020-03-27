Коронавирус 27 марта: санатории закрываются до июня, у Бориса Акунина обнаружили COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 538 782 человек. Погибли 24 216 заражённых. Вылечились 124 140. «Аргументы недели» рассказывают о главных новостях к этому часу.

Санатории и курортные гостиницы закрываются до июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, отелях, домах отдыха и оздоровительных детских лагерях. Исключение могут сделать только для тех, кто находится в командировке.

На улицах Уфы будут распылять средства дезинфекции. Это планируется сделать в ближайшие выходные.

Россиянам пояснили, как будет оплачена нерабочая неделя. Рекомендации для работодателей и работников появились на сайте Минтруда. Ведомство отмечает , что предстоящие нерабочие дни не должны стать причиной для снижения заработной платы. Выполнять свои обязанности продолжат сотрудники медицинских учреждений, банков, магазинов.

Госдума предложила перенести ЕГЭ на август из-за коронавируса, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов в вузы. По словам директора Института прогрессивного образования По словам директора Института прогрессивного образования Анны Маркс , на дистанционном обучении многие уроки просто свелись к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам.

Путин подписал указ о регулировании цен на лекарства при ЧС и эпидемии. В документе сказано, что кабинет министров может устанавливать предельно возможные цены и размеры розничных и оптовых надбавок с учетом НДС на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых.

У Игоря Николаева подозревают коронавирус. Российского музыканта госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Композитор сдал тест. Результат пока неизвестен.

Зеленский заявил, что все заболевшие коронавирусом украинские чиновники будут лечиться в тех же больницах, что и обычные граждане. , что у представителей власти и бизнесменов не будет «особых» условий и «люксовых палат». Лидер Украины сказал , что у представителей власти и бизнесменов не будет «особых» условий и «люксовых палат».

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом.