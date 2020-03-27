Санатории и курортные гостиницы до июня закрываются

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27 марта 2020, 03:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт Правительства России

Фото: Pixabay

С 28 марта должна быть временно прекращена работа санаториев по всей стране. Это распоряжение Михаила Мишустина. Ограничения продлятся до лета.

Премьер поручил приостановить бронирование, прием и размещение граждан в санаториях, пансионатах, домах отдыха, оздоровительных детских лагерях и в курортных отелях. Исключение могут сделать только для тех, кто находится в командировке.

Для тех, кто уже заселился в подобные заведения, Мишустин распорядился обеспечить условия для самоизоляции и организовать для них питание прямо в зданиях проживания.

Также будут приостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах.