Россиян начали привлекать к ответственности за несоблюдение карантина

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26 марта 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на сегодняшний день более 500 россиян привлечено к ответственности за нарушение карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Она объяснила, что представители Роспотребнадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят проверки по соблюдению карантинного режима. Особое внимание уделяется тем, кто недавно вернулся из зарубежных поездок. Волк рассказала, что ежедневно для этого привлекается порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

«Кроме того, МВД России осуществляется мониторинг ситуации, складывающейся на транспортных магистралях, в первую очередь в аэропортах», - добавила она.