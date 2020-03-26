Путин подписал указ о регулировании цен на лекарства при ЧС и эпидемии

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26 марта 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволит правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при возникновении эпидемии или в период ЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что кабинет министров может устанавливать предельно возможные цены и размеры розничных и оптовых надбавок с учетом НДС на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых.

Такое же право будет предоставляться при необоснованном росте стоимости медицинских препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней.

Кроме того, правительство может поставить фиксированную цену на срок не более 90 дней.

Ранее президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что у России еще есть множественно неиспользованных резервов в борьбе в эпидемией.