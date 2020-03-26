Эксперт считает, что у России еще есть неиспользованные ресурсы в борьбе с коронавирусом

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отреагировал на слова представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович о том, что Россия принимает эффективные меры в борьбе с распространением коронавируса и идет на «опережение инфекции».
«Есть объективный показатель: у нас не возросла существенно нагрузка на больницы, на реанимационные (отделения), когда люди начинают в коридорах лежать, когда мест не хватает», - высказал он, отметив, что даже скептикам пора признать, что ситуация под контролем.
Саверский добавил, что у России еще есть множественно неиспользованных резервов и пора думать, что делать, если нагрузка на больницы все-таки увеличится.
«… можно будет как-то привлекать врачей частного сектора, как это было сделано в Испании, где частные стационары были временно национализированы», - предположил он в беседе с радио Sputnik.
Ранее были перечислены виды наказания и штрафы за нарушение карантина в период коронавируса.