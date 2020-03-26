В ВОЗ оценили необходимость тотального карантина в Москве

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26 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что вводить жесткий карантин в Москве пока не требуется. При этом она призвала соблюдать россиян самодисциплину, чтобы легче пройти период коронавирусной пандемии.

«Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем, без тяжёлых карантинов. Если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться, но на этот момент кажется, что она ещё не нужна», - пояснила представитель ВОЗ.

Вуйнович отметила, что доверяет «национальным авторитетам» и «авторитетам в столице», которые ведут важную статистику. Кроме того, она высоко оценила комплекс мер, которые ввела Россия в борьбе с распространением коронавируса, особенно в аэропортах и других «точках пересечения».

«Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», - подчеркнула эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на дополнительную выходную неделю для жителей и гостей столицы.

При этом правительство поручило с 27 марта полностью прекратить авиасообщение с другими странами.